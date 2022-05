Top 3 Metro: Teka-teki Sponsor Lokal Kasih Rp 100 M ke Formula E Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita tentang Formula E Jakarta menjadi berita terpopuler sepanjang hari Kamis, 26 Mei 2022 kemarin. Empat laporan tentang pelaksanaan Formula E mendominasi berita terpopuler di kanal Metro.

Laporan tentang kecelakaan beruntun yang terjadi depan Menara Saidah Rabu malam, 25 Mei 2022 menjadi berita terpopuler di Kanal Metro. Kecelakaan maut ini menewaskan pasangan suami-istri yang mengendarai sepeda motor.

Kedua pasangan suami istri itu menjadi korban setelah diseruduk mobil Pajero. Pengemudi Pejero telah ditahan untuk pemeriksaan dan juga telah menjalani tes urine.

Berikut 3 Top Metro sepanjang hari Rabu kemarin:

1. Kecelakaan Beruntun di Depan Menara Saidah, 9 Kendaraan Rusak Parah

Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, di depan Menara Saidah. Kecelakaan yang terjadi Rabu malam, sekitar pukul 19.30 itu melibatkan 9 kendaraan bermotor masing-masing, tujuh unit sepeda motor dan dua mobil.

Panit Lantas Wilayah Pancoran, Iptu Denny Setiawan, mengatakan kecelakaan itu mengakibatkan dua orang tewas. “Betul tadi di TKP yang meninggal di tempat ada dua. Kemudian yang luka berat, luka ringan sudah dibawa ke rumah sakit,” ujar Denny seperti dikutip laman resmi Korlantas Polri, Kamis, 26 Mei 2022.

Tabrakan beruntun itu sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sembilan kendaraan yang terlibat kecelakaan itu mengalami kerusakan cukup parah. Polisi membawa kendaraan tersebut ke kantor TMC Polda Metro Jaya di Pancoran, Jakarta Selatan.

Sopir Pajero telah menjalani tes urine dan saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan

Baca laporan selengkapnya di sini

2. Perusahaan Entertainment Lokal Jadi Sponsor Formula E, Sahroni: Kasih Rp 100 M

Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni mengatakan ada satu perusahaan lokal yang menjadi sponsor gelaran balapan mobil listrik itu. Menurutnya perusahaan itu bergerak di bidang entertainment.

Namun dia enggan mengungkap nama perusahaan itu. "Sponsor oke, ada perusahaan entertainment satu grup. Pokoknya ada satu grup entertainment ngasih Rp 100 miliar gua sebut tuh," kata Ahmad Sahroni di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis, 26 Mei 2022.

Dia hanya menegaskan bahwa pokoknya perusahaan itu satu grup di bidang entertainment. "Nanti gua kasih kasih tahu, perusahaan dalam negeri," tutur dia.

Selain itu, perusahaan lokal lain yang menjadi sponsor Formula E Jakarta adalah skin care MS Glow. "MS Glow dikit, lumayan lah Rp 5 milar. Maksudnya untuk kosmetik kecil oke lah 5 miliar," kata politikus NasDem itu.

Baca laporan lengkapnya di sini

3. Ahmad Sahroni: Tiket VIP, VVIP dan Delux Formula E Jakarta Ludes Terjual

Ketua Panitia Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengungkap perkembangan penjualan tiket gelaran mobil balap listrik yang akan digelar pada 4 Juni 2022. Melalui akun Instagram-nya, @ahmadsahroni88, menjelaskan ada tiga tipe tiket yang sudah ludes.

"Tiket VIP sold out, tiket VVIP sold out, dan tiket Delux sold out," cuit Sahroni pada Rabu malam, 25 Mei 2022.

Sedangkan tiket Grand Stand, kata Sahroni, tinggal sedikit lagi habis. "Tiket Festival Sircuit masih tersedia, dan Festival sangat tesedia," kata Sahroni.

Sebelumnya, Vice Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko menyampaikan pembeli tiket dan penonton Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol berasal dari belasan negara.

"Yang beli tiket ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tapi lebih dari 50 persen adalah Warga Negara Asing (WNA)," kata Gunung saat konferensi pers di Ancol Beach City (ABC) Mal, Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, 19 Mei 2022.

Baca laporan selengkapnya di sini