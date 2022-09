Kapolda Fadil Imran Berkomentar Terkini Ferdy Sambo, Harga BBM Naik, dan Street Race Jadi Top 3 Metro

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo, harga BBM naik, dan street race di Kemayoran jadi Top 3 Metro. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran belum bisa memberikan tanggapannya terkait perkara yang melibatkan Eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.

Sedangkan soal harga BBM naik, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Ini adalah akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Street race masih jadi perhatian. Polda Metro Jaya mengadakan Street Racing keempat pada 3-4 September 2022 di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran mengatakan kawasan bekas landasan pacu ini cocok untuk kegiatan yang lebih produktif.

Berikut ini Top 3 Metro itu:

1. Pernah Peluk Hangat Ferdy Sambo, Begini Tanggapan Terkini Kapolda Metro Fadil Imran

Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat masih terus bergulir di Mabes Polri. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran belum bisa memberikan tanggapannya terkait perkara yang melibatkan Eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.

"Nanti aja ya, kan kita lagi acara street race," ujarnya saat ditemui di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.

Hari ini Fadil mengunjungi acara Street Race di jalanan bekas landasan pacu bandara itu. Dia ditemani oleh sejumlah pejabat Polda dan Polres setempat.

Ketika dimintai komentarnya terkait status hukum Ferdy Sambo terkini, dia tidak ingin berkomentar banyak. Jenderal bintang dua itu hanya mempersilakan agar bertanya ke pihak Mabes Polri. "Nanti aja, kalau mau tanya itu lebih bagus tanya ke Mabes aja," tuturnya.

Sebelumnya Fadil Imran dan Ferdy Sambo bertemu setelah insiden penembakan terhadap Brigadir J. Kala itu mereka dalam ruangan sama-sama berpelukan dan saling mengelus punggung, Ferdy Sambo saat itu menunjukkan ekspresi sedang sedih.

Momen itu diabadikan dalam sebuah video yang beredar sekitar pada pertengahan bulan Juli 2022. Pertemuan keduanya selisih beberapa hari setelah Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga pada 8 Juli 2022.

Kapolri sebut tak ada baku tembak

Saat ini Ferdy Sambo, Bharada E atau Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Brigadir Kepala Polisi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi menjadi tersangka pembunuhan berencana.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan tidak ada insiden tembak-menembak dalam kasus itu. Pernyataannya mematahkan laporan awal yang mengungkapkan adanya baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada E.

Lalu mereka dijerat Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas perbuatan itu, kelimanya terancam maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal kurungan 20 tahun.

Ferdy Sambo pun telah mendapat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) setelah sidang etik digelar. Lebih dari 95 personel Polri diperiksa atas kasus ini karena diduga tidak profesional menangani olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah dinas Ferdy Sambo.

2. Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Menurut Sarman, kenaikan harga BBM bersubsidi per hari ini masih terjangkau.

"Besaran kenaikan BBM ini masih di angka yang moderat, artinya harga yang masih terjangkau oleh masyarakat, sehingga inflasi dan daya beli masyarakat tetap bisa terjaga," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 September 2022.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat siang ini. Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.

Kemudian tarif Pertamax melonjak dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Harga Solar juga ikut-ikuta naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Sarman menyebut kenaikan BBM bersubsidi tak terelakkan. Jika tidak, tutur dia, APBN bakal tergerus untuk membiayai subsidi. Pemerintah telah menganggarkan subsidi BBM senilai Rp 502,4 triliun.

Dia menjabarkan harga minyak mentah dunia telah melambung dari US$ 63 per barel menjadi US$ 105 per barel. Kenaikan ini adalah dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina.

"Melihat gejolak harga minyak mentah dunia yang naik tajam dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, serta perang Rusia-Ukraina yang tidak pasti kapan berakhir,tentu pemerintah harus melakukan penyesuaian," jelas dia.

3. Kapolda Metro Fadil Imran Ingin Kemayoran Jadi Kawasan Sportainment dan Entertainment

Polda Metro Jaya mengadakan Street Racing keempat pada 3-4 September 2022 di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran mengatakan kawasan bekas landasan pacu ini cocok untuk kegiatan yang lebih produktif.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi lokasi yang ideal, harapan saya ke depan kawasan Kemayoran ini bisa dijadikan kawasan untuk sportainment dan entertainment," katanya saat ditemui di Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 2 September 2022.

Fadil mengatakan banyak kegiatan yang terutama digemari anak muda bisa dikombinasikan di sini. Selain balapan, dia mencontohkan seperti kegiatan musik dan seputar kebudayaan agar bernuansa lebih kerakyatan.

"Sehingga memperoleh dampak ekonomi, dampak pelestarian budaya, sekaligus ajang rekreasi kepada masyarakat Jakarta. Ada pilihan-pilihan baru dalam rekreasi," tuturnya.

Jenderal bintang dua itu melihat Jakarta bisa memberikan atmosfer yang positif bagi anak muda pecinta kecepatan. Asalkan, kata Fadil, kegiatannya dikelola dengan bijak.

"Bahwa yang namanya hobi kecepatan atau balap liar itu kalau dikelola dengan baik, dia akan menjadi sebuah ajang yang produktif," tuturnya.

Pada balapan kali ini dia menyebut jumlah peserta yang terdaftar 1.050 orang. Dia mengklaim peserta yang daftar bisa mencapai 1.500 orang jika tidak dibatasi.

Polda Metro Jaya juga mengajak pada komunitas-komunitas yang gemar balapan jalanan roda dua di malam hari agar tersalurkan hobinya. Langkah seperti ini juga sebagai wadah yang dilegalkan dan memperhatikan keselamatan berkendara.

Selain bapalan, Polda Metro Jaya juga menyediakan kompetisi tinju. Tersedia ring dan wasit yang suasananya dibuat secara profesional.

