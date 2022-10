Anies Baswedan Resmikan Belasan Proyek Kurang Dari 20 Hari Menjelang Purnatugas

TEMPO.CO, Jakarta - Masa akhir jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah di depan mata. Besok, Ahad, 16 Oktober 2022 genap lima tahun Anies menjabat sebagai gubernur di ibu kota setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 silam.

Sebagai bentuk seremoni, Anies turut menggelar perpisahan bersama sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2022. "Kami merasakan bahwa lima tahun sebagai sebuah perjalanan penuh kesan dan kenangan. Banyak tantangan dan meraih banyak capaian," kata Anies dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Anies juga telah diusung oleh Partai NasDem sebagai Calon Presiden 2024. “Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Ketua Umum NasDem Surya Paloh pada 3 Oktober 2022 di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Selain itu, belakangan Anies juga mencuri perhatian publik karena gemar meresmikan sejumlah proyek pada akhir-akhir periode jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Layaknya sinetron kejar tayang, Tempo mencatat bahwa kurang dari 20 hari saja, Anies telah meresmikan lebih dari 10 proyek. Berikut adalah catatannya.

Anies Resmikan Belasan Proyek Jelang Akhir Masa Jabatan

1. Gedung Sekolah Zero Carbon

Dikutip dari Tempo, pada 28 September 2022 lalu, Anies meresmikan empat gedung sekolah dengan model bangunan rendah emisi. Empat gedung ini terletak di SDN Duren Sawit 14; SDN Grogol Selatan; SDN Ragunan 08 dan 09 Pagi, 11 Petang; serta SMAN 96 Jakarta. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 126 miliar.

2. Terminal Penumpang Pelabuhan Muara Angke

Kemudian, pada Senin, 3 Oktober 2022, Anies kembali melakukan peresmian revitalisasi Pelabuhan Muara Angke di Jakarta Utara. Pelabuhan ini disulap menjadi lebih modern dan menampung lebih banyak penumpang.

3. Rusun Polri Menteng

Sehari berselang dari Jakarta Utara, Anies lanjut meresmikan Rumah Susun Polri Menteng di Jakarta Pusat pada 4 Oktober 2022. Rumah ini merupakan hibah dari Pemprov DKI kepada Polda Metro Jaya untuk sejumlah warga eks Asrama Polisi Menteng dan anggota aktif Polda Metro Jaya.

4. Tugu 66

Berlanjut pada 5 Oktober 2022, Anies meresmikan relokasi Monumen Tiga Tuntutan Rakyat alias Tritura atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Tugu 66. Sebelumnya, tuga ini berada di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan lalu dipindah ke Taman Menteng, Jakarta Pusat.

5. Ruang Limpah Sungai

Tempo mencatat pada Kamis, 6 Oktober 2022, Anies melakukan peresmian Ruang Limpah Sungai, yaitu ruang pengendali air untuk meminimalisasi jumlah air berlimpah yang menyebabkan banjir di Jakarta.

6. Kampung Gembira Gembrong

Parade peresmian Anies berlanjut pada Jumat, 7 Oktober 2022 dengan agenda peresmian Pemukiman Kampung Gembira Gembrong di Jatinegara, Jakarta Timur. Pemukiman ini dikabarkan memiliki 138 unit rumah dan menelan biaya sampai Rp 7,8 miliar.

7. JakLingko

Di hari yang sama setelah dari Kampung Gembira Gembrong, Anies meresmikan sistem pembayaran tarif moda transportasi di Jakarta secara integratif bernama JakLingko. Sistem ini akan berlaku untuk pembayaran terintegrasi MRT, LRT, dan Bus Transjakarta.

8. Masjid At Tabayyun

Mengambil jeda sehari, Anies lanjut meresmikan Masjid At Tabayyun di Jakarta Barat pada Minggu, 9 Oktober 2022. Masjid ini disusun secara bertingkat dua lantai dengan konsep bangunan hijau atau green building.

9. Fasilitas Pengolahan Sampah di TPST Bantar Gebang

Kemudian, pada Senin, 10 Oktober 2022, Tempo melaporkan bahwa anies melakukan peresmian fasilitas pengolahan sampah landfill mining dan refuse derived fuel plant di TPST Bantar Gebang, Bekasi.

10. Gapura Little India

Di hari yang sama, Anies meresmikan Gapura Little India di Pasar Baru untuk menghargai keragaman masyarakat Hindu dan India di Jakarta. Di hari ini, Anies juga meresmikan Grha Sabha Adhitya di Rawamangun.

Selain 10 proyek tersebut, Anies Baswedan juga meresmikan tiga proyek lainnya, yaitu peresmian Kampung Susun Bayam, Kawasan Pejalan Kaki di area Taman Semanggi, dan Taman Maju Bersama di Jakarta Barat dalam satu hari yang sama pada 12 Oktober 20222.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

