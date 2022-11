Heru Budi Hartono Hadiri Kualifikasi Piala Dunia Olahraga Berkuda Equistrian 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menghadiri kualifikasi Piala Dunia olahraga berkuda Equestrian digelar di Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP) Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu, 12 November 2022.

Ia berharap kualifikasi ini bisa memberikan semangat kepada para atlet berkuda untuk persiapan Asian Games 2023 di Hangzhou, Cina. "Ini juga memberi semangat dan pemanasan. Silahkan dipergunakan tempat olahraga ini (JIEPP) supaya kader-kader (atlet) tumbuh kembali," ujar Heru Budi di JIEPP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu, 12 November 2022.

Heru dalam kualifikasi ini ikut menyerahkan Piala Gubernur, berharap dalam kejuaraan ini seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan untuk menjunjung sportivitas dan semakin mengasah kemampuan dalam kategori kejuaraan berkuda halang rintangan (jumping).

Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) Pordasi Adinda Yuanita mengatakan olah raga berkuda selama ini menunjukkan prestasi yang baik khususnya pada level Asia Tenggara.

"Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Gubernur DKI Jakarta atas kehadirannya di acara kualifikasi piala dunia di Jakarta ini

Adinda mengatakan kualifikasi ini adalah persiapan untuk Asian Games di Cina. Ia berharap ajang ini bisa meningkatkan prestasi pada atlet-atlet DKI Jakarta khususnya dan (atlet-atlet) Indonesia pada umumnya.

Adinda menyampaikan bahwa pertandingan Kualifikasi Piala Dunia ini merupakan pintu masuk bagi para atlet Indonesia untuk ‘naik kelas’ ke kancah Internasional, di mana para peserta baik atlet penunggang maupun kuda akan masuk tercatat ke dalam peringkat Federasi Olahraga Berkuda Internasional (FEI).

Adinda menyampaikan bahwa pemenang dari kualifikasi ini akan diundang untuk hadir berkompetisi pada Final Kejuaraan Dunia bulan April 2023 mewakili Indonesia.

Sementara itu, Ketua Panitia Acara (President of Event) Charles Honoris menyatakan kualifikasi ini melibatkan lima orang official internasional yang bernaung di bawah FEI.

Pertandingan ini, akan dibagi dalam 20 kelas, diikuti oleh sekitar 300 peserta terdaftar yang berasal 20 klub dari berbagai daerah di Indonesia.

"Dalam rangkaian acara ini juga dipertandingkan Equestrian Solidarity Challenge Playoffs & Equinara Jakarta Derby 2022. Sebagai tambahan informasi, publik dapat menyaksikan acara ini tanpa dipungut biaya," ucapnya.

Dia menyampaikan para atlet nasional yang mengikuti event ini di antaranya; Ferry Wahyu Hadiyanto (Equinara), Marco Wowiling (Equinara), Yoel Momongan (Equinara), Marco Momuat (Aragon), Jendry Palandeng (Top Line H), Reshwara Radinal (Djiugo), dan peserta lainnya.

Adapun Official FEI yang hadir dalam acara ini adalah Titien Irvianty Ibrahim (Singapura) President of Ground Jury sebagai Level 3 Jumping Judge; Nai Yue Ho (Singapura) sebagai Level 3 Jumping Judge; Ramin Shafiee (Iran) sebagai Level 4 Course Designer; Amir Mohsen Zakeri (Iran) sebagai Level 3 Jumping Steward; dan Alice Mak (Hongkong) Level 3 Jumping Steward.

Selain kualifikasi kejuaraan dunia equestrian, pada kompetisi ini juga akan diselenggarakan Equestrian Solidarity Challenge Playoffs 2022, yaitu final dari serangkaian kejuaraan challenge yang telah diadakan dua seri sebelumnya yang mempertandingkan kelas-kelas pembinaan menuju multievents internasional, dan Equinara Jakarta Derby 2022, yaitu kejuaraan yang menggabungkan ketangkasan melompati rintangan pole dengan rintangan alam.

ANTARA

