TMII Dibuka Terbatas Setelah Revitalisasi, Tiket Bisa Dipesan Mulai 16 Oktober

TEMPO.CO, Jakarta - Taman Mini Indonesia Indah bakal melaksanakan uji coba buka terbatas mulai 20 November 2022. Uji coba operasional ini dilakukan setelah selesainya revitalisasi TMII yang dilangsungkan sejak Januari lalu.

Kabar ini diumumkan di akun instagram resmi @media_tmii. "Siapa yang udah kangen banget ke TMII? The wait is finally over! Minggu, 20 November 2022, TMII akan mulai melakukan uji coba buka terbatas untuk masyarakat," tulisnya, Minggu, 13 November 2022.

Sebelumnya, pemerintah mulai melakukan revitalisasi kawasan Taman Mini Indonesia Indah untuk menyambut event internasional KTT G20 Indonesia di Bali pada 15 November 2022. Pihak pengelola menutup TMII bagi pengunjung sejak 17 Mei 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 1,13 triliun untuk renovasi tersebut. Renovasi ini meliputi sejumlah wahana dan fasilitas yang terbagi dalam tiga zona.

Zona pertama bertema 'Indonesia Klasik' yang mencakup penataan pada area gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono, Plaza Utara dan Selatan, Plaza Gadjah Mada, Tugu Pancasila, Keong Mas, Sasono Utomo, Sasono Langgeng Budoyo, Sasono Adiguno, Museum Indonesia dan lantai satu gedung pengelola sebagai gerai UMKM.

Zona kedua bertema 'Arsitektur Nusantara' dengan sentuhan tradisi budaya Sulur, yang meliputi renovasi jalan dan jalur pedestrian kawasan lingkar dalam, Plaza Boulevard Nusantara, amphiteater, dan promenade keliling Danau Archipelago. Sementara zona ketiga yang bertema 'Indonesia Kini Modern' mencakup penanganan jalan dan jalur pedestrian kawasan lingkar luar.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria, sebagai induk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung mengatakan, TMII akan menjadi The Ultimate Showcase of Indonesia.

"TMII akan direvitalisasi mengusung konsep Indonesia Opera yang merepresentasikan keragaman dan kekayaan potensi daerah dan budaya Indonesia secara modern dan inspiratif," kata dia.

Pemesanan tiket uji coba buka terbatas tidak melayani pembelian di tempat. Masyarakat yang ingin berkunjung ke TMII dapat memesan tiket secara online melalui website www.tamanmini.com mulai tanggal 16 November 2022.

VANIA NOVIE ANDINI

