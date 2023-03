Pekan Pertama Ramadan, Harga Cabai Rawit Merah Naik tapi Daging Sapi Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan harga sejumlah bahan pangan pada pekan pertama Ramadan terpantau di Pasar Jaya Gondangdia, Jakarta Pusat, seperti harga beras, telur, cabai, dan bawang. Kenaikan harga pangan itu didorong peningkatan permintaan masyarakat.

Pedagang cabai dan bawang di Pasar Jaya Gondangdia, Yani mengatakan, harga cabai rawit merah mencapai Rp 95.000 per kilogram. Sebelumnya harga komoditas ini hanya Rp 70 ribu per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik menjadi Rp 40 ribu hingga 50 ribu per kilogram.

Perempuan 41 tahun itu menuturkan kenaikan harga bawang dan cabai sudah terjadi sejak sebelum Ramadan. "Naiknya sekitar Rp 5.000 sampai Rp 10.000, tapi peminatnya tetap banyak, karena kan buat takjil, bahan bumbu utama masak, jadi ga ada perbedaan," kata Yani, seperti dikutip dari Antara, Senin, 27 Maret 2023.

Harga beras juga naik menjadi Rp10 ribu per liter, sedangkan telur menjadi Rp 32 ribu per kilogram.

Menurut pedagang beras dan telur, Hasan mengatakan harga beras naik Rp 500 per kilogram. "Sebelumnya kan naiknya tinggi banget, terus ada penurunan sebelum Ramadan, Rp500 sampai 1.000 per kilogram, nah sekarang naik lagi," kata Hasan.

Kenaikan harga beras ini menyebabkan konsumen di Pasar Jaya Gondangdia menurun.

Untuk harga daging sapi pada awal buan puasa ini cenderung turun, dari Rp 155.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Turunnya harga daging sapi ini, kata penjual daging bernama Emus, sudah terjadi sejak 2 hari lalu karena pembelinya berkurang. Dia yakin harga daging bakal naik lagi menjelang Lebaran.

"Mungkin juga kemarin ramai karena perdana puasa jadi pada mau makan enak," ujar Emus.

Harga minyak juga turun sekitar Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu. Penjual minyak dan gula di Pasar Jaya Gondangdia, Joni mengatakan harga gula relatif stabil Rp14.000 per kilogram.

"Minyak malahan turun, biasa jual Rp17 ribu per kilogram, sekarang Rp15 ribu, kalau yang Rp42 ribu sekarang Rp38 ribu," kata Joni.

Joni menduga harga minyak turun karena peminat semakin sepi. "Pembelinya sepi pas Ramadan. Kalo pembelinya banyak, naik juga harganya, biasanya nanti naik pas mau lebaran," ujarnya.

