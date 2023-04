Lebaran 2023, Pesawat Bisa Landing 24 Jam di Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta

TEMPO.CO, Tangerang - PT Angkasa Pura II (Persero) akan mengoperasikan Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta selama 24 jam saat arus mudik dan balik Lebaran 2023. Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksono menyampaikan, landasan pacu yang berlokasi di sisi utara Bandara Soetta itu biasanya hanya melayani kedatangan pesawat (landing) di pagi hingga sore hari.

"Lebaran kali ini Runway 3 dioperasikan untuk landing pesawat selama 24 jam," ujar dia pada Kamis malam, 13 April 2023.

Kebijakan ini merupakan salah satu upaya AP II mengantisipasi penumpukan penumpang saat arus mudik dan balik Lebaran 2023 di Bandara Soetta. Sebab, AP II memperkirakan, pergerakan pesawat bakal meningkat 33 persen menjadi 1.271 penerbangan.

Puncak arus mudik di Bandara Soetta diprediksikan terjadi pada H-3 hingga H-1 Lebaran atau 19-21 April 2023. Kira-kira Bandara Soetta akan dipadati 174 ribu penumpang atau naik 39 persen ketimbang tahun lalu.

Menurut Dwi, Runway 3 Bandara Soetta yang dibuka 24 jam dapat mempercepat proses landing, sehingga berdampak pada proses keberangkatan pesawat (take off) di Runway 1 dan 2.

Pertimbangan utama Runway 3 beroperasi seharian ini agar mengurai antrean pesawat ketika salah satu runway ditutup. Selama ini, Runway 3 hanya digunakan di jam kritis.

"Tapi dengan Runway 3 digunakan untuk landing 24 jam tentunya akan mempercepat proses landing di Runway 1 dan 2," jelas Dwi.

Dia melanjutkan proses take off atau landing di Runway 1 dan 2 bergantung pada cuaca serta angin. Selama ini, dua landasan pacu di Bandara Soekarno-Hatta itu melayani take off dan landing ribuan pesawat setiap harinya.

"Dengan adanya Runway 3 bisa mengurangi beban 15 persen," ucapnya.

