Malam Tahun Baru di Jalur Puncak Bogor: Ganjil Genap, One Way, dan Penutupan Jalan

TEMPO.CO, Bogor - Satuan Lalu Lintas Polres Bogor sudah siap memberlakukan sistem ganjil genap di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Khusus pada malam Tahun Baru bahkan telah dipastikan akan ada penutupan jalan sejak Pukul 18 pada 31 Desember 2023 sampai Pukul 06 keesokan paginya, 1 Januari 2024.

Selain ganjil-genap, pemberlakuan sistem satu arah atau one way ke arah Kawasan Puncak atau sebaliknya juga mungkin diberlakukan seperti yang sudah-sudah jika terjadi kemacetan. "Penerapan atau pemberlakuan sistem gage atau one way tergantung kondisi lalu lintas saat itu," ucap Kepala Satlantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, Selasa, 19 Desember 2023.

Dengan kebijakan seperti itu, Rizky menyarankan bagi warga yang ingin ke Kabupaten Cianjur maupun Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sekitarnya pada malam tahun baru nanti sudah bisa mulai memperhitungan penggunaan jalur-jalur alternatif yang ada. Warga bisa lewat Cileungsi, Cibubur, atau Sukabumi.

"Jalur alternatif menuju Cianjur atau Bandung yang bisa ditempuh bisa Cibubur-Jonggol-Cianjur atau Bogor-Ciawi-Sukabumi-Cianjur," kata mantan ajudan Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo tersebut.

Diingatkannya pula untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah kepadatan atau keramaian di Jalur ataupun Kawasan Puncak saat Liburan Nataru nanti. Rizky mengimbau penggunaan masker dan melaksanakan Protokol Kesehatan seperti rutin mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.

