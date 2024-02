Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Terlapor Melki Sedek Huang Bersuara di X

Iklan

TEMPO.CO, Depok - Beredar komentar di media sosial X salah satu saksi kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor Melki Sedek Huang. Unggahan Akun @ckckckcfunny itu pun menjelaskan alasan dirinya masih berteman dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) periode 2023.

"Tentang Melki dan kenapa gue masih temenan sama dia," cuit @ckckckcfunny yang dikutip, Jumat, 9 Februari 2024.

"Well gue salah satu saksi di kejadian tsb. kondisinya semua orang mabok, dan gue ga minum sama sekali. I witnessed setiap detik kejadian malem itu, gue bahkan foto2 dan video2 sama semua org yang ada di sana," tulis @ckckckcfunny.

Cuitan tersebut pun dikomentari @satharyo "TAPI LO KOK MASIH MAIN2 SAMA MEL*I PELAKU KS ITUUU!???,".

@ckckckcfunny pun membalas "so, kalian bisa simpulin sendiri kenapa gue masih temenan sama melki pdhl gue liat semua kejadiannya, fitnah kejam bro, gue deeply sorry untuk semua korban ks beneran di luar sana. Oiya, gue deket sm melki bukan in romantic way ya, pertama dia kristen, kedua gue punya pcr," jawabnya.

"Wait ini gue imply 'ga ks' bukan krn mereka semua mabok, tp krn gada sentuhan fisik maupun ujaran verbal dr pelaku ke korban ya spnjg kejadian, yang ada mah kebalikannya. Syg bgt kasus ks dijadiin senjata begini, kasian sama korban ks beneran," imbuh @ckckckcfunny.

Merespons hal tersebut, Melki Sedek Huang mengaku mengenal sosok penulis thread di media sosial X tersebut. "Memang betul juga ia adalah salah satu saksi di kasus kekerasan seksual yang dituduhkan kepada saya," kata Melki saat dikonfirmasi.

Menurut Melki, sosok tersebut terpaksa berbacara dan menulis thread itu karena capek mendengar fitnah orang-orang. "Ya fitnah terhadap dirinya tentang kondisi keuangan BEM UI 2023 dan juga tentang kasus saya," terang Melki.

Melki Sedek Huang mengungkapkan penulis thread itu salah satu pengurus inti BEM UI 2023 di bidang keuangan. Dia sedang memperjuangkan transparansi keuangan BEM UI di saat pengurus-pengurus lainnya punya kepentingan lain.

"Dia berhasil menyelamatkan kondisi keuangan BEM UI hingga puluhan juta rupiah. Saya tidak mengerti terkait kondisi keuangan BEM UI tersebut. Polemik-polemik dan kepentingan-kepentingan ini hadir setelah saya dinonaktifkan dari BEM UI oleh Wakil Ketua BEM UI 2023, Shifa Anindya Hartono," ucap Melki.

Namun, Melki enggan mengungkap identitas penulis thread tersebut. "Dia tidak ingin identitasnya disebarkan," kata Melki Sedek Huang.

