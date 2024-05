Influencer Asal Jepang Sempat Sebut Depok Sebagai Desa

Iklan

TEMPO.CO, DEPOK - Influencer asal Jepang Asahina Mana sempat salah menyebut Depok sebagai Desa. Ia juga terkejut dengan kemacetan lalu lintas di Depok yang dinilai parah.

Hal tersebut diungkapkan pemilik akun TikTok @asahina_mana saat menghadiri doa bersama dan memberikan santunan kepada siswa dan korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Kamis, 30 Mei 2024. "I think Depok is very good village (saya kira Depok desa yang bagus)," kata Mana.

Menurut Mana, orang-orang Depok sangat ramah, selalu tersenyum serta memiliki wisata kuliner yang bagus. "Sehingga saya suka," ujar Mana. Namun, ada yang membuatnya terkejut di Depok, yakni terkait kondisi lalu lintasnya macet sangat parah. "Berbeda dengan di Jepang," kata Mana yang saat itu mengenakan kerudung putih.

Ditanya tentang pengalaman di Indonesia, Mana mengatakan saat masih menjadi mahasiswa pernah datang ke Indonesia beberapa kali sehingga mengetahui kultur dan masyarakatnya. "Saya juga belajar segala sesuatu tentang Indonesia, seperti agama Islam juga saya pelajari," tutur Mana.

Terkait kegiatan di media sosial, Mana tiap hari streaming di TikTok dan membuat video apa saja. Contohnya ketika traveling, ia membuat video pendek. Kini ia tinggal di Malaysia dan Jepang.

"Saya juga mau menunjukkan kehidupan di Indonesia kepada masyarakat Jepang. Karena masyarakat Jepang tidak mau pergi ke luar negeri, jadi saya mau menunjukkan negara lain, seperti kultur di Indonesia," ucap Mana.

Di akhir sesi wawancara, awak media pun meluruskan bahwa Depok adalah kota. "Mana, Depok is a city, not village," tutur salah seorang jurnalis.

