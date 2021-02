Antisipasi Pendatang Baru, Sandi Bikin Pelatihan di Jabodetabek

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, mengatakan warga luar Jakarta yang hendak mencari penghidupan yang lebih baik di Jakarta tidak akan dilarang, terutama setelah Idul Fitri. Alasannya, kata Sandi, Jakarta adalah kota yang sangat berkembang dengan kompleksitas pembangunan yang sangat tinggi.

“Dibutuhkan talenta yang memiliki keterampilan khusus. Bukan hanya datang ke sini tanpa keterampilan khusus,” ujar Sandi dalam halalbihalal DPD Forkabi, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Juni 2017.

Menurut Sandi, warga yang tidak memiliki keterampilan akan sulit bersaing dan hidup di Kota Jakarta. Karena itu, Sandi berharap kepada beberapa daerah agar memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada warganya, sehingga ketika warganya hendak ke Jakarta, dapat bertahan.

Selain itu, ujar Sandi, setelah menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017, pihaknya akan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada warga Jakarta dan beberapa daerah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) melalui program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE).

“Sehingga nanti, melalui program-program yang kita bangun melalui OK OCE, tidak semua beban ada di pusat, tapi juga ada di sekitar Jakarta,” ucap Sandi.

WULAN | ALI ANWAR