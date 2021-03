Banyak Permintaan, Transjakarta Buka Lagi Rute Ragunan - Blok M

TEMPO.CO, Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membuka kembali trayek yang melayani rute Ragunan – Blok M via Kemang Raya (6N). Rute non koridor atau non Bus Rapid Transit (BRT) ini sebelumnya sempat dihentikan sementara mengikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Seiring mulai pulihnya kegiatan masyarakat, rute ini akan kembali dioperasikan dan melayani pelanggan mulai hari ini," kata Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Maret 2021.

Transjakarta menyediakan 10 unit bus medium yang beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 – 22.00. “Jumlah pelanggan masih dibatasi, maksimal 50 persen dari kapasitas total, untuk bus sedang diisi maksimal 30 orang."

Prasetya berharap pelanggan Transjakarta mematuhi protokol kesehatan. Pengelola telah menyediakan hand sanitizer dan tanda jaga jarak di dalam bus.

Adapun rute Ragunan – Blok M via Kemang Raya merupakan rute ke-15 yang sudah dioperasikan

selama masa pandemi. Transjakarta berencana membuka rute lain secara bertahap sesuai masukan dari masyarakat.