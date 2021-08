Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Meningkat Setelah PPKM Dilonggarkan

TEMPO.CO, Tangerang-Senior Manager of Branch Communication Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muardi mengatakan pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai meningkat setelah adanya penurunan level PPKM dari level 4 ke 3. "Dibanding saat PPKM darurat pergerakan penumpang mulai tumbuh walau belum stabil (masih fluktuatif)," ujar dia kepada TEMPO, Senin, 30 Agustus 2021.

Pemerintah sebelumnya menurunkan status PPKM dari level 4 menjadi level 3 di Jabodetabek pada 23 hingga 30 Agustus 2021 setelah mengacu pada sejumlah indikator, termasuk penurunan angka penyebaran Covid-19 dan angka kematian. Dengan penurunan status level pembatasan mobilisasi ini, syarat perjalanan penumpang pesawat menjadi lebih longgar.

Semula, penumpang pesawat wajib mengantongi dokumen tes RT PCR untuk melakukan perjalanan intra-Jawa dan Bali serta menunjukkan syarat vaksinasi minimal dosis pertama. Sejak status level PPKM diturunkan, penumpang dapat menunjukkan hasil dokumen tes rapid Antigen.

Holik mengatakan untuk pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta saat ini antara 340-360 penerbangan per hari dengan pergerakan penumpang sekitar 30 ribu sampai 33 ribu per hari. "Sebelumnya saat PPKM level 4 untuk penerbangan dalam rentang 200 sampai 250 per hari dengan jumlah penumpang sekitar 25 ribu hingga 30 ribu per hari."

Mulai naiknya jumlah penumpang dan penerbangan ini, kata Holik, sejak adanya penurunan PPKM Level 4 ke level 3 di beberapa wilayah. Dia mengakui, meningkatnya penumpang karena ada beberapa kelonggaran aturan penerbangan seperti tak perlu tes PCR, cukup rapid tes antigen untuk sejumlah tujuan penerbangan. "Selain itu, masyarakat juga mayoritas sudah melakukan vaksinasi."

Meningkat, angka pergerakan penumpang pesawat saat PPKM dilonggarkan belum mencapai rata-rata harian sebelum masa PPKM level ditetapkan. Menurut Holik, biasanya di masa pandemi dalam kisaran 600 sampai 700 flight/ hari dan penumpang 60 ribu sampai 70 ribu per hari.

Pergerakan warga negara asing selama PPKM level 4 dan PPKM level 3, tidak ada penambahan yang signifikan. "Kalau berdasarkan data perlintasan Imigrasi Soekarno Hatta, tidak ada peningkatan pergerakan WNA saat PPKM yg diturunkan dari level 4 ke level 3," kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Sam Fernando.

Imigrasi mencatat, jumlah pergerakan WNA di Bandara Soekarno-Hatta selama Juli sebanyak 10.220 dan Agustus sebanyak 10.620.

