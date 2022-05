H+2 Lebaran, Volume Kendaraan Menuju Puncak Meningkat Dua Kali Lipat

TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi arus lalu lintas di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat pada hari kedua (H+2) Idul Fitri 1443 Hijriah, Selasa, 4 Mei 2022 mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta. Jumlahnya mencapai 40 ribu kendaraan.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Iman Imanudin mengatakan, dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah kendaraan yang mengarah ke puncak melalui GT Ciawi dari arah Jakarta mengalami peningkan yang cukup siginifikan.

"Kalau kemarin (Selasa, 3 Mei 2022) hingga pukul 13.00 jumlah kendaraan mencapai 21 ribu dan untuk hari ini jumlahnya meningkat hingga pukul 13.00 jumlahnya sudah mencapai 40 ribu atau meningkat dua kali lipat," kata dia.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang cukup parah di kawasan Puncak dan karena kondisi arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta cukup lengang, pihak kepolisian pun memberlakukan sistem one way.

"Pukul 13:15 wib, mulai berlakukan one way arus kendaran dari arah Puncak menuju Jakarta, dan menutup arus dari arah Jakata menuju Puncak, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di atas , " katanya

Dia mengatakan untuk durasi atau lamanya waktu pemberlakuan one way, pihaknya melakukan secara situasional, "Untuk lama waktu one way kami berlajukan situasional, " kata dia.

Berdasarkan pantauan, hujan dengan intensitas lebat mengguyur wilayah Puncak, Bogor, sehingga pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati memacu kecepatan kendaraannya.

M SIDIK PERMANA

