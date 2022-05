Libur Lebaran, Lebih dari 90 Ribu Kendaraan Masuk Jalur Puncak Setiap Hari

TEMPO.CO, Cibinong - Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mencatat lebih dari 90 ribu kendaraan masuk ke jalur Puncak setiap hari pada masa libur Lebaran 2022.

"Selama hari Rabu kemarin saja, yang masuk tercatat ada sekitar 40.000 mobil dan 50.000 lebih sepeda motor," kata Iman di Bogor, Kamis 5 Mei 2022.

Penumpukan ribuan kendaraan pun terjadi di beberapa titik Jalur Puncak, yaitu di Pasar Cisarua, hingga jalur alternatif Puncak di sekitar Pasir Muncang, Megamendung, Simpang Taman Safari dan Gunung Mas.

Kepadatan lalu lintas di kawasan wisata Puncak ini sudah diprediksi sejak sebelum Idul Fitri 1443 H. Kawasan Puncak merupakan daerah tujuan wisata favorit bagi warga Jabodetabek saat liburan.

Peningkatan volume kendaraan di jalur Puncak, kata Kapolres Bogor itu, mulai terjadi sejak Selasa atau hari lebaran kedua.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Jalur Puncak, Polres Bogor telah menyiagakan 175 personel. "Mereka dibagi ke 4 pos pengamanan, yaitu di Simpang Gadog, Cimory, Cisarua dan Masjid At-Ta'awun," kata Iman.

Kepolisian masih mengandalkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way untuk mengurai kemacetan dan penumpukan kendaraan di Jalur Puncak. "One way masih cukup efektif. Kami sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Polres Cianjur untuk antisipasi efek one way," ujar Iman.

Baca juga: 11 Ribu Kendaraan Masuk Jalur Puncak dari Megamendung Pagi Ini