Tol Jakarta-Cikampek Normal Hari Ini, One Way dan Contraflow Dihentikan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo melaporkan rekayasa lalu lintas arus balik Lebaran di Tol Jakarta-Cikampek telah berakhir. Pada Senin dinihari pukul 03.40, rekayasa lalu lintas berupa one way dan contraflow dari Km 28 Tol Japek telah dihentikan.

Pada hari ini, lalu lintas di jalan tol tersebut berjalan normal. "Lalu lintas berjalan normal dari Jakarta ke Cikampek, dan dari Cikampek ke Jakarta," ujar Sambodo lewat keterangan tertulis pada Senin pagi, 9 Mei 2022.

Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya memperpanjang one way di Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 47 arah Cikampek untuk mengurai kepadatan selama arus balik lebaran pada Ahad, 8 Mei 2022. Kendaraan yang terdampak one way dikeluarkan di Gerbang Tol Cibitung dan diberlakukan pukul 15.00 -16.00.

Kepolisian dan Jasa Marga juga sempat memberlakukan perubahan Cara Bertindak (CB) dengan memberlakukan one way sampai Km 47, kemudian contraflow dari Km 47 sampai Km 28, kemarin.

Dengan berakhirnya rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus balik Lebaran ini, Sambodo mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, termasuk masyarakat. Sehingga, kata dia, pengamanan arus mudik dan arus balik bisa berjalan dengan lancar dan baik.

Baca juga: Polisi Perpanjang One Way Tol Jakarta-Cikampek Sampai KM 47