Tiket Formula E Tersisa Kelas Festival, Baru Terjual 45 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menjelaskan tiket Formula E hanya tersisa tiket Festival seharga Rp 250 ribu.

“Jadi kayaknya baru 45 persen terjual,” ujar Ahmad Sahroni di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis, 26 Mei 2022.

Menurut politikus NasDem itu, tiket dengan harga lebih mahal justru lebih dulu terjual habis. “Yang murah malah enggak,” katanya.

Sekjen IMI itu berharap tiket Ancol Festival bisa terjual pada saat hari pelaksanaan balap mobil listrik pada 4 Juni 2022. Berbeda dengan tiket kelas VIP atau grandstand, pemilik tiket Ancol Festival hanya bisa menonton balapan Jakarta E-Prix itu dari layar lebar.

“Mungkin nanti pas hari H, biasanya orang di weekend karena ada 4 konser di sana ya mudah-mudahan bisa terjual juga sama dengan yang mahal,” katanya.

Sebelumnya, Sahroni mengungkap perkembangan penjualan tiket gelaran mobil balap listrik yang akan digelar di Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol itu. Melalui akun Instagram-nya, @ahmadsahroni88, menjelaskan ada tiga tipe tiket yang sudah ludes.

"Tiket VIP sold out, tiket VVIP sold out, dan tiket Deluxe sold out," cuit Sahroni pada Rabu malam, 25 Mei 2022.

Sedangkan tiket Formula E untuk kelas Grandstand, kata Sahroni, tinggal sedikit lagi habis. "Tiket Festival Sircuit masih tersedia, dan Festival sangat tersedia," kata Sahroni.

