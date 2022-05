Tiket Masuk Ancol Saat Formula E Rp 250 Ribu, Reaksi Pengunjung?

TEMPO.CO, Jakarta - Pengunjung Taman Impian Jaya Ancol menyambut pelaksanaan Formula E Jakarta pada 4 Juni mendatang. Mereka dapat memaklumi kebijakan manajemen Ancol yang hanya membuka kunjungan bagi pemegang tiket Formula E pada 4 Juni nanti.



Seorang pengunjung Ancol bernama Lia Hikmatussolihah mengatakan jumlah pengunjung memang harus dibatasi pada saat perhelatan sebesar itu. Dia khawatir acara balap mobil listrik internasional itu tidak kondusif jika Ancol dibuka untuk umum.

"Kalau misalnya terbuka untuk umum, agak enggak kondusif, apalagi mobil balap begitu, jadi lebih baik ya terbatas," kata perempuan 25 tahun itu di Pantai Ancol, Kamis, 26 Mei 2022.

Meski mendukung kegiatan Formula E Jakarta, warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu kurang berminat untuk menonton balapan itu secara langsung. Dia berharap panitia juga menyiarkan Jakarta E-Prix 2022 secara langsung di televisi.

"Kalau bisa sih live di TV juga, jadi yang di rumah bisa menonton juga," ujarnya. "Keinginan nonton langsung ada, tapi nggak begitu suka dan kurang paham tentang mobil balap."



Pengunjung Ancol lain bernama Rifqi Ibnumasy juga mengatakan tidak masalah jika harus merogoh kocek Rp 250 ribu untuk tiket masuk Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022.

"Kan Rp250 ribu itu bukan cuma buat nonton Formula E. Nanti bisa sambil naik roller coaster di Dufan, terus main seluncuran di Atlantis," ujarnya.

Tiket VIP dan VVIP Sold Out

Sepekan menjelang Jakarta E-Prix itu, tiket VIP telah habis terjual. Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menjelaskan tiket Formula E hanya tersisa tiket Festival seharga Rp 250 ribu.

“Jadi kayaknya baru 45 persen terjual,” ujar Ahmad Sahroni di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis, 26 Mei 2022.

Penampakan replika mobil Formula E yang ditampilkan di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2022. Panitia melakukan unboxing replika mobil Formula E Jakarta. Mobil yang dipamerkan ini salah satu contoh mobil Formula E yang akan mengaspal di Sirkuit Ancol. Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni mengatakan mobil yang dipakai balap akan dibuka langsung di sirkuit. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sebelumnya, Sahroni mengungkap perkembangan penjualan tiket gelaran mobil balap listrik yang akan digelar di Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol itu. Melalui akun Instagram-nya, @ahmadsahroni88, menjelaskan ada tiga tipe tiket yang sudah ludes.

"Tiket VIP sold out, tiket VVIP sold out, dan tiket Deluxe sold out," cuit Sahroni pada Rabu malam, 25 Mei 2022.

Sedangkan tiket Formula E untuk kelas Grandstand, kata Sahroni, tinggal sedikit lagi habis. "Tiket Festival Circuit masih tersedia, dan Festival sangat tersedia," kata Sahroni.

Tiket Grandstand dijual Rp 750 ribu, belum termasuk pajak 15 persen. Sementara tiket Festival Circuit dijual Rp 450 ribu, belum termasuk pajak Rp 15 persen.

Mobil Balap dan Pelengkapan Sudah Tiba

Menurut panitia, rombongan tim pembalap Formula E akan tiba pada 31 Mei mendatang. Sementara seluruh mobil dan perlengkapan tim sudah sampai di Indonesia dan ditempatkan di Jakarta International Stadium (JIS).

Mobil keselamatan (safety car) dan mobil medis (medical car) Formula E sudah tiba di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol pada Kamis sore.

Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko memamerkan safety car bertenaga listrik Taycan Turbo S berwarna biru buatan Porsche itu di WhatsApp Story-nya, hari ini. Dia juga memperlihatkan medical car Porsche dengan merk Macan S berwarna merah.

