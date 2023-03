Tingkatkan Minat Baca, Pemkot Tangsel Gelar Islamic Book Fair 2023

TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar pameran buku Tangsel Islamic Book Fair 2023. Pagelaran yang bertujuan guna meningkatkan minat baca warga Tangsel ini akan berlangsung selama 9 hari ke depan.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan kegiatan pameran buku Islami yang digelar tersebut banyak diminati warganya.

"Mari kita mulai dengan Bismillah, semoga pameran buku Tangsel Islamic Book Fair yang diselenggarakan selama 9 hari ini dihadiri banyak warga dan pegiat literasi," ujar Benyamin, Minggu 26 Maret 2023.

Benyamin mengatakan, pameran ini salah satu cara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemkot Tangerang Selatan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam kegiatan ini.

"Termasuk bersama ICMI Orda Tangsel yang menggagas agenda ini bisa terwujud serta Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia) Banten dan Out of The Box," ucapnya.

Pemkot Tangsel akan terus mengadakan kegiatan ini secara berkesinambungan untuk membentuk masyarakat yang cinta akan literasi. Benyamin mengatakan Tangsel juga memiliki banyak Taman Baca Masyarakat (TBM).

"Jadi kita evaluasi nanti buku-buku mana yang paling banyak dicari, yang kurang dan sebagainya, karena ke depan kita juga ada International Book Fair. Kita persiapkan untuk hadir nanti ke acara tersebut," ujarnya.

ketua Ikapi Banten Andi Suhud menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota bersama ICMI Orda Tangsel yang telah menggagas pameran buku ini.

"Kalau ada kegiatan literasi seperti ini, saya selalu bergetar. Bagaimana pun juga Banten ini kita kan tahu tokoh literasi dunia itu dari Banten, Syeikh Nawawi Al-Bantani," ujarnya.

Andi mengatakan duta baca Indonesia tahun ini, Gol A Gong, juga berasal dari Banten.

"Ini perhelatan buku nasional itu pertama kali di Banten, termasuk Tangsel Islamic Book Fair ini pertama kali. Mudah-mudahan ini jadi acara yang bisa berlanjut ke depan, dan membuat Banten semakin baik," ujarnya.

