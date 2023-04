Banjir Kritik Usai Ubah Trotoar Simpang Santa Jadi Jalan, Begini Tanggapan Heru Budi

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi ramainya kritikan tentang kebijakannya mengubah trotoar di Simpang Santa, Jakarta Selatan menjadi jalan raya. Menurut Heru, kritik tersebut bisa menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ya namanya kritik itu masukan buat Pemda DKI, itu bagus saran-sarannya,” kata Heru saat ditemui di kawasan Monas, Senin, 17 April 2023.

Heru Budi menerangkan jika saat ini Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya masih melakukan uji coba tentang rekayasa lalu lintas di wilayah tersebut. Menurutnya, ini termasuk salah satu langkah mengatasi kemacetan.

“Tentunya saya dengan Pak Kapolda uji coba buka tutup. Beliau, Pak Kapolda tadi menyampaikan jam 07.00 dan jam 10.00 diatur. Setelah itu dibuka seperti biasa. Itu kan kita ngatur. Namanya kemacetan kita ngatur, plus minusnya nanti kita atur,” kata Heru, yang juga merangkap sebagai Kepala Sekretariat Presiden itu.

Heru Budi juga mengatakan Pemprov DKI akan memenuhi fasilitas publik, termasuk jalur sepeda yang terkena imbas perubahan trotoar itu. Dia memastikan bahwa tidak ada pihak yang terabaikan dalam pembuatan suatu kebijakan.

Sebelumnya, sejumlah komunitas dan organisasi ramai mengkritik kebijakan Heru Budi yang mengaspal trotoar di Simpang Santa. Satu di antaranya adalah Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yang menyesalkan langkah Heru Budi mengubah trotoar menjadi jalan.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan Jakarta seharusnya mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor. "Beban emisi DKI Jakarta dari transportasi mencapai 19.165 ton per hari," kata Ahmad melalui keterangan bersama 6 oraganisasi itu pada Ahad, 16 April 2023.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) juga ikut mengkritisi trotoar diaspal menjadi jalan di Simpang Santa. Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate ITDP Deliani Poetriayu Siregar mengatakan permasalahan kepadatan kendaraan bermotor di kawasan Kebayoran Baru bukan karena kekurangan ruang.

"Tapi jumlah penggunaan kendaraan yang terus meningkat,” kata Deliani dalam keterangan tertulis bersama 6 organisasi, Ahad, 16 April 2023

Deliani mengatakan, penambahan jalan dengan mengubah trotoar menjadi jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. “Penambahan jalan justru semakin mengundang kendaraan bermotor pribadi untuk menggunakan jalan dan bagian dari siklus ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di kota.” ujarnya.

