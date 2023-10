3 Anggota TNI Terdakwa Pembunuhan Imam Masykur Disidang, Begini Kilas Balik Kasusnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota TNI terdakwa kasus pembunuhan Imam Masykur menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer (Dilmil) II-08, Cakung, Jakarta Timur, Senin, 30 Oktober 2023. Ketiganya adalah Paspampres Praka RM, Praka HS dari satuan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda.

Lantas bagaimana kronologi kasus pembunuhan Imam Masykur ini?

Pembunuhan ini bermula dari kasus penculikan Imam Masykur oleh anggota Paspampres dan dua anggota TNI lainnya yang terjadi pada Sabtu sore 12 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB. Penculikan dilakukan terang-terangan ketika situasi cukup ramai. Kepada warga sekitar ketiganya mengaku sebagai anggota polisi. Imam Masykur dibawa dengan paksa dari toko kosmetik di daerah Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Pada sore itu juga kabar Imam Masykur ditangkap sekelompok orang dari tokonya sampai kepada Said Sulaiman, sepupunya. Said mencoba menghubungi ponsel Imam Masykur tapi sudah tidak aktif. Pada malamnya, sekitar pukul 20, Said mendapat sambungan telepon dari ponsel sepupunya itu. Saat itu, sambil meringis kesakitan, Imam menyatakan meminta uang Rp 50 juta untuk bisa dibebaskan.

Belakangan diketahui penculik juga menghubungi keluarga Imam di Aceh. Kepada keluarga Imam, penculik mengirimkan video yang diduga penganiayaan terhadap korban. Pukul 22, ibu Imam menghubungi nomor ponsel anaknya, tapi yang menerima si penculik. Saat itu penculik mengulangi tuntutan uang tebusan disertai ancaman membunuh dan membuang mayat Imam ke sungai jika tak segera dipenuhi. Si ibu memohon agar penganiayaan dihentikan dan berjanji memenuhi permintaan penculik.

Pada Ahad, 13 Agustus 2023, Said Sulaiman mewakili keluarga mengadukan apa yang telah terjadi dengan Imam Masykur ke Polda Metro Jaya. Tapi laporan pada hari itu ditolak karena Said disebutkan tak membawa serta saksi penculikan. Said pun kembali ke lokasi kios dan mencari warga yang menjadi saksi untuk menemani membuat laporan polisi.

Said Sulaiman kembali datang dengan dua saksi penculikan sepupunya itu ke Polda Metro Jaya pada Senin, 14 Agustus 2023. Laporan kehilangan Imam Masykur pun diterima. Seminggu lebih berselang, Rabu, 23 Agustus 2023, Polda Metro Jaya mengabari Said Sulaiman ihwal penemuan mayat pria tak beridentitas mengapung di sungai di Karawang, Jawa Barat. Said diminta mengecek dan mengenalinya ke rumah sakit di Karawang yang menyimpan mayat itu.

Said segera berangkat dan mengenalinya sebagai Imam Masykur. Informasi yang diterima, mayat ditemukan warga setempat pada 15 Agustus 2023 atau tiga hari setelah Imam Masykur diculik dari kios. Dari keterangan polisi kepadanya, Said mengungkap di antara pelaku penculikan dan pembuang jasad Imam Masykur adalah anggota TNI dari satuan elit, Paspampres.

Pada Kamis, 24 Agustus 2023, keluarga, diwakili Said Sulaiman, menerima mayat Imam Masykur dalam peti putih dari Sersan Kepala Agus Sepyawan mewakili Komandan Daerah Militer Jaya/Jayakarta yang menyerahkannya di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 21.30 WIB. Dalam berita acara disebutkan satu tersangka pelaku yakni Prajurit Kepala TNI Riswandi Manik, anggota Paspampres. Keesokannya, Jasad Imam Masykur dikubur di Dusun Arafah, Kelurahan Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Bireuen, Aceh.

Pada Senin dan Selasa, 27-28 Agustus 2023, keterangan dari TNI menyebut tersangka pelaku adalah Riswandi Manik dan dua rekannya anggota TNI. Mereka disebutkan dari satuan yang berbeda-beda tapi satu angkatan yang sama, begitu juga dengan latar belakang asal Aceh yang sama-sama berdinas dan berada di Jakarta. Selain ketiganya ada seorang tersangka lain yakni kakak ipar Riswandi.

Salah satu kuasa hukum korban, Putri Mayarumanti membeberkan fakta soal hasil visum yang dikeluarkan oleh salah satu Rumah Sakit di Karawang. Menurut keterangan tersebut, Imam Masykur sempat mengalami sesak napas. “Iya itu visum yang di Karawang itu, penyebab kematian, katanya ada asfiksia. Jadi kalau dilihat itu seperti ada gangguan pernafasan, ada penyakit asma kayanya,” kata Putri.

Pengacara Hotman Paris Hutapea mengomentari soal hasil visum pertama yang dilakukan setelah jenazah korban diangkat dari sungai dan dikeluarkan oleh salah satu RS di Karawang, Jawa Barat. Hotman menduga kematian Imam disebabkan oleh penganiayaan, bukan karena asfiksia seperti yang disebutkan dalam visum. “Bagaimana bisa tahu kalau sesak napas kalau udah dalam air, hah? Logikanya di mana sih?” Kata dia di Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara pada Selasa, 5 September 2023.

Sementara itu, hasil autopsi Imam Masykur menunjukkan ada luka lebam. Pengacara keluarga Imam Masykur, Indra Haposan Sihombing, mengatakan hal ini membuktikan jika dia disiksa saat diculik anggota Paspampres Praka Riswandi Manik dan koleganya. “Kalau hasil autopsi itu sebenarnya terbukti ada lebam-lebam, ada pemukulan. Sama seperti foto-fotonya setelah dia (Imam) diangkut dari Karawang,” kata Indra di Polda Metro Jaya, Rabu, 20 September 2023 malam.

Indra menjelaskan hasil autopsi itu sudah dipegang oleh Polisi Militer Kodam Jaya dan penyidik di Polda Metro Jaya. Penyebab kematian Imam, kata Indra, akibat pukulan di bagian belakang kepala. Hal ini sesuai dugaan pihaknya saat pertama kali jenazah Imam Masykur diserahkan ke keluarga. “Sudah diperjelas oleh pihak rumah sakit hasil itu dan kami konfirmasi (benturan di kepala) waktu penyerahan ke keluarga memang ada pemukulan dan foto-fotonya sesuai,” katanya.

