Dinas KPKP: Harga Daging Sapi di Jakarta Meningkat sejak Libur Nataru

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan harga daging sapi potong di sejumlah pasar di Ibu Kota telah terjadi sejak libur Natal dan Tahun Baru yang lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan harga daging sapi berkisar Rp 120-126 ribu per kilogram, bergantung pada lokasi pasar dan spesifikasi daging.

"Sejak akhir tahun memang sudah terjadi peningkatan. Tapi kalau sampai sekarang stuck di angka Rp 120-130 ribu," kata dia saat dihubungi, Rabu, 20 Januari 2021.

Harga rata-rata daging sapi di Jakarta hari ini mencapai Rp 123,5 ribu per kilogram. Data dari situs infopangan.jakarta.go.id menunjukkan, nilai tersebut naik Rp 1.782 ketimbang harga kemarin.

Harga tertinggi daging sapi mencapai Rp 130 ribu per kilogram di Pasar Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara harga terendah Rp 110 ribu per kilogram di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat.

Namun harga bagian has atau paha belakang di Ibu Kota Rp 121.250 per kilogram atau turun Rp 5.654 dari kemarin.

Plt Kepala Dinas KPKP memperkirakan harga sapi hidup sedang melonjak. Karena itulah, harga daging sapi di pasaran juga ikut melambung.

"Kalau menurut saya sekarang ini harga sapi hidupnya memang tinggi," ucap dia.

Sebelumnya, beredar kabar para pedagang daging sapi di Jabodetabek akan melakukan mogok jualan selama tiga hari. Kabar ini mengacu pada surat edaran Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) bernomor 08/A/DPD-APDI/I/2021.

Rencana pemogokan ini dipicu kenaikan harga bahan pangan itu di pasaran sejak awal 2021. Selama beberapa hari terakhir, harga daging sapi mencapai Rp 120 ribu per kilogram. Padahal, biasanya berkisar Rp110-114 ribu per kilogram. Harga paha belakang sapi mencapai Rp 126 ribu per kilogram selama beberapa hari terakhir, naik dari Rp 100 ribu per kilogram.