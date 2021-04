Polisi Belum Beberkan Akun Media Sosial yang Diduga Ajak Jakmania Berkerumun

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi belum mau membeberkan akun media sosial yang diduga mengajak para pendukung klub Persija, The Jakmania untuk berkumpul di Bundaran HI pada Senin dinihari lalu. Para pendukung Persija itu berkumpul di Bundaran HI setelah menang di Piala Menpora 2021.

Juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengklaim polisi telah mengidentifikasi akun media sosial tersebut. "Ya teridentifikasi ada beberapa akun yang diduga mengajak," ujar Yusri saat dihubungi, Selasa, 27 April 2021.

Menurut Yusri, jumlah akun yang mengajak kerumunan itu ada beberapa. "Kalau sudah dapat orangnya baru saya ngomong," kata dia.

Yusri mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap pengurus Persija Jakarta terkait akun tersebut. Sambil menunggu pelaku tertangkap, ia mengimbau agar masyarakat tidak lagi membuat kerumunan serupa, karena rawan terjadi penularan Covid-19.

Sementara itu Ketua Umum Jakmania Dicky Soemarno mengaku belum menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya soal kerumunan suporter Persija Jakarta itu. Meski begitu, Dicky mengatakan siap datang jika ada panggilan dari Polda Metro Jaya.

M JULNIS FIRMANSYAH