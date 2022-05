Wagub DKI Dukung Jakarta Marketing Week buat Hasilkan Inovasi Bisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Wagub DKI Jakarta), Ahmad Riza Patria memberikan sambutan dalam Sesi Lecturer Of The Year 2022 dan Closing Ceremony Jakarta Marketing Week (JAKMW) 2022, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu malam, 22 Mei 2022. Kegiatan JAKMW ke-10 yang diinisiasi Markplus ini digelar sejak 18 Mei 2022. Sebagai bagian dari puncak acara, telah digelar berbagai kegiatan yang juga diperuntukkan bagi para BUMN/BUMD dan stakeholder dalam mengupayakan peningkatan pariwisata di era new, next dan, post normal pandemi Covid-19.

Wagub Ariza berharap, ajang ini mampu menghasilkan inovasi baru di berbagai sektor bisnis di Kota Jakarta. Ia pun mengapresiasi pihak penyelenggara kegiatan ini atas inisiasinya untuk membangkitkan semangat BUMN/BUMD dan stakeholder dalam memaksimalkan kinerjanya melalui Entrepreneurial Marketing Awards 2022, serta perannya sebagai wadah yang dapat memberikan kesempatan bagi para BUMN/BUMD untuk mengenalkan produk-produk yang dihasilkan.

"Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini mendukung sepenuhnya kegiatan ini sebagai sarana berbagai pihak untuk mampu berkolaborasi dan menghasilkan inovasi baru di berbagai sektor bisnis di DKI Jakarta. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya ingin mengundang seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dengan kami Pemprov DKI Jakarta. Mari bangkit menjadi lebih kuat bersama Jakarta," ungkap Wagub Ariza dalam sambutannya.

Hadirnya JAKMW sebagai pameran eksibisi, khususnya di dunia marketing, tentunya menjadi daya tarik. Hal ini semakin terlihat setelah beberapa tahun terakhir, yang sangat penting untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap penerapan strategi marketing akibat adanya pandemi. Ariza pun meyakini, dengan semangat kolaborasi yang dimiliki, semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, stakeholder dan masyarakat akan saling bersinergi untuk bahu-membahu dalam mengembangkan geliat dunia usaha.

"Melalui kegiatan ini, saya yakin, seluruh stakeholder telah memperoleh wawasan yang dapat berguna untuk meningkatkan kinerja bisnis kita. Semoga pada tahun-tahun mendatang, kita semua dapat dipertemukan kembali dengan Jakarta Marketing Week, yang semakin maju, inovatif dalam penyelenggaraan kegiatan untuk para marketing enthusiast. Semoga kegiatan ini terus terselenggara lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya dan dapat meningkatkan investasi dan bisnis di Jakarta," jelasnya.

Dalam ajang BUMN/BUMD Entrepreneurial Marketing Award - JAKMW 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD PT. Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board atau JXB) berhasil meraih penghargaan terbanyak dengan nilai rata-rata tertinggi. Penghargaan tersebut diberikan langsung kepada JXB pada tanggal 20 Mei 2022.

BUMD DKI Jakarta dapat penghargaan

Adapun penghargaan yang berhasil diraih JXB, yaitu Best of the Best BUMD; Gold Winner The Most Promising Company in Strategic Marketing; Gold Winner The Most Promising Company in Marketing 3.0; dan Silver Winner The Most Promising Company in Tactical Marketing. Selain itu, Direktur Utama JXB, Novita Dewi juga dinobatkan sebagai Chief Marketing Officer (CMO) of The Year kategori BUMD.

BUMN/BUMD Entrepreneurial Marketing Award merupakan ajang tahunan yang melibatkan ribuan BUMN, BUMD dan anak perusahaan dengan tujuan mengoptimalkan peran BUMN/BUMD melalui kreativitas, inovasi, entrepreneurship dan leadership untuk mendorong pemulihan dan mencapai pertumbuhan yang inklusif dengan mengedepankan kolaborasi.

Tema yang diusung dalam JAKMW tahun ini adalah ‘Collaboration to Recover Together, Recover Stronger’, yakni bagaimana perusahaan dapat saling bekerja sama membangun sebuah ekosistem yang saling mendukung untuk menciptakan kondisi bisnis yang lebih stabil. Melalui JAKMW ini, para pemangku kepentingan juga telah memperoleh wawasan yang dapat berguna untuk mengupayakan sektor pariwisata di Indonesia dapat bangkit sepenuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Founder and Chairman Of Markplus Inc, Hermawan Kartajaya; Duta Besar Indonesia Untuk Korea, Umar Hadi; Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Willianto Tanta; Bendahara PBNU, Sumantri; Rektor IPB, Arief Satrio; Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata; Rektor Universitas Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat; dan Deputy Chairman Of Marplus Inc, Taufik.

