Tak Pasang Logo Iklan Bir di Formula E, Heineken Gunakan Tagline

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Penyelenggara Formula E Jakarta memastikan tidak ada iklan bir Heineken yang ditampilkan selama berlangsungnya Formula E di Jakarta. Marketing Director of Multi Bintang Indonesia Jessica Setiawan mengatakan iklan bir akan diganti dengan tagline.

"Kami tidak akan memunculkan iklan produk bir di sirkuit, tetapi kami ganti dengan tagline When You Drive, Never Drink" ujar Jessica dalam konferensi pers virtual, Selasa, 31 Mei 2022.

Tagline yang dicanangkan merupakan bentuk komitmen mereka untuk mewujudkan misi dalam partnership ajang kejuaraan otomotif itu. Perusahaan bir Heineken sudah bekerja sama dengan ajang kejuaraan otomotif Formula E sejak 2019.

"Ini wujud nyata Heineken sekaligus misi serupa yang juga di bawah Formula E tentang sustainability dan responsible consumption," katanya.

Bir Heineken hadir dalam acara Formula E-xperience di ASHTA District 8

Produk bir Heineken tidak akan disediakan di sirkuit Formula E Jakarta. Kendati demikian, mereka akan hadir secara terpisah dalam acara Formula E-xperience yang berlokasi di ASHTA District 8 mulai 31 Mei 2022.

Karyawan memeriksa kaleng bir di tempat pembuatan bir Heineken di Jacarei, Brasil, 12 Juni 2018. Sebagai salah produk bir terbesar di dunia, bir Heineken menjadi sponsor UEFA Champions League dan Europako Errugbi Kopa. REUTERS/Paulo Whitaker

"Tidak akan ada di sirkuit tapi akan ada di mall ASHTA, di sana memang tempat konsumen kami dan untuk 21 plus," kata Jessica.

Tidak Ada Iklan Bir dan Minuman Beralkohol

Sebelumnya, Panitia Penyelenggara Formula E Jakarta memastikan tidak ada iklan bir maupun penyajian minuman beralkohol di gelaran Formula E di Jakarta International E-prix Circuit di Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022.

“Iklan Heineken tidak akan muncul, itu bisa dipastikan,” kata Vice Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, Ahad lalu.

Gunung mengungkapkan, Heineken adalah satu sponsor global Formula E yang selalu hadir dalam setiap ajang balapan mobil listrik itu di seluruh dunia. Namun menurut Gunung, pihak Formula E Operation (FEO) akan tetap mematuhi aturan di masing-masing negara tuan rumah penyelenggara terkait sponsor.

