Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur, Heru Budi: Sosok yang Bisa Diandalkan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak perlu tim besar dalam menjalankan pemerintahan DKI. Dia hanya butuh tim yang efisien dan lincah, sehingga memilih Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

"Saya senang memiliki sosok berpengalaman yang bisa diandalkan seperti Bapak Marullah di sisi saya," tulis dia dalam unggahan akun Instagram @herubudihartono, Senin, 5 Desember 2022.

Sebelumnya, Heru mencopot jabatan Marullah sebagai Sekretaris Daerah DKI. Dia diberi tanggung jawab baru sebagai Deputi Gubernur. Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto dipilih menjadi Pj Sekda DKI.

Pelantikan keduanya berlangsung di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Desember 2022. Menurut Heru, dirinya akan berbagi banyak tugas dengan Marullah.

Misalnya, bergantian memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya. Kepala Sekretariat Presiden ini memilih Marullah Matali lantaran sebentar lagi Jakarta menjadi tuan rumah Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital (MGMAC) 2023.

"Saya mempercayakan posisi penting ini kepada beliau karena Jakarta sebentar lagi akan memiliki hajatan besar," ucap dia.

