Daftar 38 Masjid yang Kotak Infaknya Dipasangi QRIS Rekening Pribadi Iman Mahlil

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro mengungkapkan pelaku penipuan dengan cara menempel barcode QRIS di kotak infak masjid berhasil mengumpulkan uang sebesar RP 13.060.000.

Pemasangan barcode QRIS atas nama Restorasi Masjid itu dilakukan oleh Mohammad Iman Mahlil Lubis, yang merupakan mantan pegawai salah satu bank BUMN sekaligus pelaku penipuan di 38 masjid kawasan Jakarta.

Sebelumnya, MIML membuat barcode melalui aplikasi Youtap dan Pulsabayar. Kemudian, barcode itu dicetak menjadi stiker dan ditempelkan di masjid-masjid. Jika ada yang memindai barcode itu otomatis uang yang disetor langsung masuk ke dua rekening MIML.

Berikut data 38 lokasi yang jadi tempat penempelan stiker QRIS di kotak infak masjid oleh MIML.

1 April 2003;

-Masjid At Raqwa Sriwijaya,

-BSI Pondok Indah

-BCA Myestik

-BSI Radio Dalam

-BSI Panglima Polim

-ATM Gallery Ayam Bulungan - U&P

-BCA Grand Wijaya

-BSI Fatmawati

-Masjid An Nur Gor Bulungan

-SPBU Pejompongan

2 April 2023

-Pasar Mayestik,

-Masjid Nurul Hidayah Brawijaya,

-Masjid Nurul Jannah Walikota,

-Masjid Syarif Hidayatullah,

-Masjid Simprug

-Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau

4 April 2023

-Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah,

-Masjid Al Ihsan Kerinci,

-Masjid Cut Byak Dien Johar,

-Masjid Agung Sunda Kelapa,

-Masjid Al Itsham,

-Masjid Cut Meutia Menteng,

-Masjid Bakrie Taman Rasuna,

-Masjid Jami Al Rokhman Kuningan

5 April 2023

-Masjid As Sakinah Tanah Kusir,

-Masjid Raya Bintaro Sektor 9,

-Masjid Raya KH Hasyim Ashari,

-Masjid Raya Al Ihsan Patal Senayan

6 April 2023

-Masjid Nurullah Kalibata

7 April 2023

-Masjid Istiqlal

-Masjid Al Azhar

9 April 2023

-Masjid Thamrin residence,

-Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta,

-Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta,

-Masjid Nurul Iman Blok M

“Sampai saat ini dana yang terkumpul di dalam aplikasi yang dikuasai tersangka di Youtap 44 transaksi dengan total Rp 1,8. Namun, yang masuk ke rekening Rp 960.000, pulsa bayar Rp 12.100.000 . Total dana terkumpul Rp 13.060.000,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Auliansyah Lubis, Rabu, 12 April 2023.

Pelaku mulai menempelkan stiker barcode QRIS di kotak-kotak infa masjid mulai 1 April 2023.

Saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 April 2023 Auliansyah menjelaskan saat ini kepolisian masih melakukan proses pendalaman. Soal kenapa pelaku bisa membuat rekening atas nama Restorasi Masjid ke Bank Nobu.

“Masih berproses. Nanti perkembangan akan kami infokan kembali,” kata Auliansyah.

Motif pelaku membuat dan memperbanyak QRIS seolah-olah barcode itu milik masjid. Namun ternyata rekening pribadi MIML.

“MIML ceritakan bahwa sesuai dengan cerita dari marbot atau tukang bersih-bersih di masjid Hasyim Azhari bahwa dana QRIS tersebut tidak tahu ke mana. Kemudian timbul niat pelaku untuk membuat QRIS sendiri untuk memastikan kebenaran omongan marbot tersebut,” ucapnya.

