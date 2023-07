Diresmikan Anies, Tebet Eco Park Raih Penghargaan Design of The Year dari Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tebet Eco Park terpilih sebagai satu di antara delapan penerima President*s Design Award 2023 dari Design Singapore Council. Penghargaan yang dibagikan Badan Desain Nasional Singapura itu terdiri dari dua kategori, dan Tebet Eco Park terpilih bersama lima lainnya di kategori Design of The Year.

Pemenang penghargaan diumumkan pada Rabu 12 Juli 2023. "Selamat kepada kedelapan pemenang untuk kontribusi bermakna dan luar biasa mengatasi tantangan lokal dan global yang semakin besar di berbagai disiplin desain," bunyi bagian dari pengumuman itu dikutip dari website pda.designsingapore.org.

Tebet Eco Park di Jakarta terpilih bersama CapitaSpring, Singapore Pavilion Expo 2020 Dubai, Hack Care: Tips and Tricks for a Dementia-friedly Home, R for Repair, dan State Courts Towers. Sedangkan kategori lainnya, Designer of The Year, diberikan kepada Leonard Ng Keok Poh, Counry Market Director Henning Larsen, Asia Pasfik, dan Ar. Tan Kay Ngee dari Kay Ngee Tan Architects.

Dari Jakarta, perancang Tebet Eco Park, Anton Siura dari Siura Studio mencatat President*s Design Award 2023 sebagai penghargaan ketiga. Dia menyebut penghargaan sebelumnya untuk Tebet Eco Park adalah Semec Gold Award dan Singapore Landscape Architecture Awards (SILA) pada 2022.

Anton menuturkan, Tebet Eco Park didesain dengan mengusung tiga konsep utama dalam pengembangannya, yaitu fungsi ekologi, ruang sosial, serta edukasi dan rekreasi. Dibuka dan diresmikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada April 2022 lalu, Anton mengaku menerima banyak sekali respon positif dari banyak komunitas dan pemerhati desain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Tebet Eco Park, ruang terbuka hijau untuk semua kalangan, Sabtu, 23 April 2022. Foto Tempo/Eka Yudha Saputra

“Ini membuka mata pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat terkait bagaimana taman yang baik untuk semua, khususnya di Jakarta,” ujarnya, Kamis 13 Juli 2023.

Kini, setelah setahun berselang, Anton memuji Tebet Eco Park berkembang dengan luar biasa. Dia menyebut perkembangan baik dari sisi ekologi maupun kemampuannya menjadi ruang ketiga yang setara bagi semua.

Antusias warga berwisata di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Tebet Eco Park adalah salah satu dari 400-an taman yang dibangun dan direvitalisasi di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Saat awal diresmikan, pengunjung Tebet Eco Park pada puncaknya sempat melebihi 150 ribu orang dalam seminggu.

