Saat Chris Martin Buka Konser Coldplay di GBK: Assalamualaikum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser band asal Inggris, Coldplay telah digelar Rabu malam di Stadion Gelora Bung Karno. Konser yang dinanti-nanti publik Indonesia ini, dipenuhi puluhan ribu penonton yang memadati Stadion GBK.

Konser Coldplay di Jakarta ini merupakan rangkaian tur dunia “Music of the Spheres Tour 2023” dan merupakan penampilan perdana grup band asal Inggris tersebut di Indonesia sejak mereka berdiri pada 1997.

Berdasarkan pantauan TEMPO, konser ini dimulai sejak pukul 20.00 WIB dengan dibuka penyanyi Tanah Air Rahmania Astrini. Ia membawakan dua lagu beraransemen jazz, Rahmania pun memperkenalkan diri kepada puluhan ribu penonton Coldplay.

Ia mengaku takjub melihat lautan manusia yang memenuhi stadion GBK untuk menyaksikan grup band yang digawangi Chris Martin (vokal, gitar, piano), Guy Berryman (bass), Jonny Buckland (lead guitar) dan Will Champion (drum) tersebut.

“Halo, banyak banget orangnya ya Allah,” Rahmania takjub.

Saat memulai konser, Chris Martin dengan cepat memancing keriuhan dan histeria penonton. Apalagi, dia dengan fasih melontarkan sejumlah kata-kata dan pantun dalam Bahasa Indonesia. Seperti pantun pinjam dulu seratus.

Ia juga menyapa penonton dengan ucapan terima kasih, apa kabar, dan selamat malam. Chris juga sempat membuka konser dengan salam. "Assalamu'alaikum,"

Menjelang berakhirnya konser, Coldplay secara mengejutkan menyebut Maliq & D'Essentials dan memanggilnya ke atas panggung. Sempat terheran beberapa saat, lantunan melodi lagu “Senja Teduh Pelita dengan cepat mengajak para penonton konser Coldplay bersorak histeris dan ikut bernyanyi bersama Maliq & D'Essentials.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Terima kasih semuanya, mari kita bersatu untuk Indonesia,” ujar vokalis Angga.

Coldplay menyanyikan sekitar 25 lagu-lagu terpopulernya, seperti Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, Viva La Vida, A Sky Full of Stars, Fix You, hingga Yellow.

Seperti konser “Music of the Spheres Tour 2023” di negara lainnya, Chris juga mengajak dua orang penonton Indonesia ke atas panggung untuk menyanyikan lagu bersama. Kali ini, mereka menyanyikan Everglow untuk orang terdekat kedua penonton tersebut yang telah tiada.

Coldplay tampil memukau penonton selama lebih dari dua jam, mereka menutup penampilan malam itu dengan “Biutyful". Konser Coldplay selesai pada pukul 22.55 WIB.

ANTARA

Pilihan Editor: Coldplay Konser di GBK, Chris Martin Bawakan Pantun: Pinjam Dulu Seratus