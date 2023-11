Situs Diretas, MUI Tangsel: sejak Gencar Serukan Boikot Produk Israel

Iklan

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Situs Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang Selatan diretas. Sekretaris Umum MUI Tangsel Abdul Rojak mengatakan, peretasan itu terjadi setelah MUI Tangsel gencar menyerukan pemboikotan produk Israel.

"Iya betul di-hack. Sejak kemarin, sejak MUI Tangsel masif boikot produk Israel," kata Abdul saat dikonfirmasi, Kamis, 16 November 2023.

Rojak mengaku belum mengetahui secara pasti pelaku peretasan. Dia menduga pelaku adalah pihak yang pro terhadap Israel.

MUI Tangsel, tutur Rojak, akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel untuk menangani permasalahan tersebut.

"Kami akan rapat khusus mengenai masalah hack web MUI ini. MUI Tangsel akan kerja sama dengan Kominfo Tangsel untuk keamanan website MUI Tangsel," ujarnya.

Dari pantauan TEMPO, situs dengan alamat domain www.muitangsel.or.id tersebut menampilkan konten tidak senonoh. Beberapa konten menampilkan berita berbahasa asing.

Misalnya, promosi konten porno dengan judul artikel Best Teens Onlyfans-Try Hot OnlyFans Model, Very Best Onlyfans Nudes Accounts Of 2023.

Ada pula unggahan artikel lain berjudul Enjoy An Authentic Dating Experience With Black Christian Singles dan Discover Some Great Benefits Of Dating Nasty Local Girls dalam situs MUI Tangsel tersebut.

