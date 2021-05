Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Masih Normal Menjelang Larangan Mudik

TEMPO.CO, Tangerang-Dua hari menjelang pemberlakukan larangan mudik Lebaran 2021, pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta masih normal. "Untuk penumpang masih dalam rentang normal di masa pandemi yaitu sekitar 40 ribu sampai 60 ribu per hari," kata Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muwardi, Selasa, 4 Mei 2021.

Begitu juga dengan pergerakan pesawat, masih dalam rentang normal di masa pandemi yaitu 400 sampai 500 penerbangan per hari.

Mendukung larangan mudik periode 6-17 Mei 2021, Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan fasilitas pemeriksaan tambahan, yaitu melakukan validasi kelengkapan persyaratan bagi penumpang dalam kategori yang dikecualikan (penumpang non mudik).

Penumpang non mudik harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT PCR dan antigen. Penumpang juga harus membawa surat izin tertulis atau surat izin keluar/masuk dan melakukan pengisian e-HAC.

"Untuk fasilitas tambahan pemeriksaan kelengkapan persyaratan penumpang non mudik, petugas Bandara Soekarno-Hatta diberdayakan dari back office yang dibuatkan rooster piket," kata Holik.

