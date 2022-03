Bus Transjakarta Rute JIS - Senen Mulai Beroperasi Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Bus Transjakarta Rute 14 Jakarta International Stadium (JIS)-Senen mulai beroperasi hari ini. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Angelina Betris mengatakan, bus melayani penumpang setiap hari pukul 05.00-21.30 WIB.

"Pelanggan yang ingin menikmati layanan ini tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out pada alat Tap On Bus yang tersedia di dalam armada dengan tarif Rp 3.500 sekali jalan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Maret 2022.

Berikut rute keberangkatan bus Rute 14: JIS-Jalan Sunter Permai Raya-Jalan Danau Sunter Barat-Jalan HBR Motik-Jalan Benyamin Sueb-Jalan Kemayoran Gempol-Jalan Utan Panjang Timur-Jalan Sukamulya Raya-Jalan Tanah Tinggi Timur-Jalan Letjend Suprapto-Jalan Senen Raya-Jalan Wahid Raya-Senen

Betris memaparkan waktu kedatangan atau headway bus adalah 10 menit sekali di jam sibuk. Sementara di luar jam sibuk, bus datang setiap 20 menit. Menurut dia, kapasitas bus maksimal 70 persen dari keadaan normal guna mencegah penularan Covid-19.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menaati aturan yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan kita bersama," ujar dia.

Operasional bus Transjakarta Rute 14 adalah salah satu upaya PT Transjakarta memperluas jangkauan pelayanan. Selain itu juga untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Nomor 45 Tahun 2022 tentang Uji Coba Lintasan dan Rute Layanan Bus Transjakarta yang Terintegrasi dengan JIS.

