Di Ujung Masa Jabatan, Gubernur Anies Baswedan Meresmikan Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin gencar melakukan berbagai peresmian proyek dan program yang menjadi prioritasnya.

Mengingat agenda ini merupakan salah satu perwujudan agenda politiknya. Disebutkan dalam laman jakartamajubersama.com, setidaknya terdapat 23 janji politik Anies saat kampanye Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 lalu.

Anies Baswedan Resmikan di Akhir Masa Jabatan

Untuk mengetahui berbagai program yang telah diresmikan oleh Anies Baswedan, berikut telah dikumpul tujuh persemian hasil kumpulan dari laporan Tempo. Simak penjelasannya hingga akhir!

Rumah DP Nol Rupiah

Peresmian paling terbaru datang dari program andalan Anies, yaitu, Rumah Down Payment (DP) 0 persen di Cilangkap dan Pondok Kelapa Jakarta Timur. Sebanyak 1.348 Unit rumah hunian diresmikan oleh Anies pada Kamis, 8 September 2022.

Program ini dinamakan Jakhabitat yang merupakan jualan Anies ketika melakukan kampanye Pilkada 2017 lalu. Jakhabitat sendiri adalah program untuk mengintegrasikan hunian di Jakarta. Program ini dikerjakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Perumda Sarana Jaya.

Anies mengatakan bahwa hunian ini akan membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena harganya yang terjangkau. Segmentasinya ialah kelompok berpenghasilan rendah dengan besaran gaji berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni Rp4,6 juta hingga maksimal Rp14,8 juta.

Tebet Eco Park

Ada pula Tebet Eco Park (TEP) yang diresmikan oleh Anies pada Sabtu, 23 April 2022. Melansir tebetecopark.id, TEP sendiri ditujukan khusus sebagai taman kota untuk masyarakat dan lingkungan. Konsepnya mengambil keindahan alami melalui proses interaksi ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru

Tempat ini memiliki luas sekitar 7,3 hektare dan terletak di daerah Jakarta Selatan. Biasanya digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Sebelum direvitalisasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini bernama Taman Tebet.

Bus Listrik Transjakarta

Tepat pada 8 Maret 2022, Anies telah meresmikan peluncuran 30 bus listrik Transjakarta. Menurut Anies, kendaraan berbasis listrik ini sudah mulai digunakan untuk mobilitas sehari-hari penduduk ibu kota.

Lebih lanjut Anies mengatakan bahwa dengan hadirnya bus listrik Transjakarta akan menjadi solusi dalam mengatasi polusi udara dan kemacetan. Selain itu, ia juga menuturkan dua masalah ini disebabkan tingginya aktivitas kendaraan bermotor.

"Jadi persoalan pengurangan emisi karbon bisa kami lakukan, di saat yang sama pengurangan jumlah kendaraan pribadi bisa dikerjakan," jelasnya.

Jakarta International Stadium (JIS)

Selanjutnya yang diresmikan oleh Anies adalah Jakarta International Stadium (JIS). Dengan menghadirkan JIS, ia menganggap telah menunaikan janjinya kepada warga, khususnya The Jakmania, julukan pendukung klub Persija Jakarta.

“Lima tahun yang lalu janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jak bersedia mempercayai janji itu, The Jak bersedia mengawal janji itu, dan hari ini The Jakmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu,” ucap Anies.

Dalam program ini juga ia mengatakan bahwa adanya kerja sama dan dukungan The Jakmania mulai dari tahap perencanaan hingga akhirnya selesai dibangun JIS. Anies pun berpesan agar The Jakmania bisa menjaga dan merawat JIS dengan baik.

Pembangunan Jalur Pedestrian Bawah Tanah

Ada juga pembangunan jalur interkoneksi bawah tanah Thamrin Nine UOB–Stasiun Dukuh Atas BNI yang telah diresmikan oleh Anies. Menurutnya, jalur pedestrian bawah tanah ini adalah sejarah yang mencatat bahwa program seperti ini hanya ada di Jakarta dan Indonesia.

Dengan demikian, para penumpang MRT dari stasiun Dukuh Atas BNI akan bisa melewati sebuah tunel untuk bisa mejangkau berbagai gedung yang ada di sekitar stasiun. Alhasil, ia membayangkan mampu membuat ribuan orang yang bekerja akan memilih parkir di stasiun luar kota, lalu naik kendaraan umum dan sampai ke kantornya, daripada parkir di samping gedungnya.

29 Tokoh Betawi jadi Nama Jalan, Zona dan Gedung

Tak hanya pembangunan, Anies juga telah meresmikan beberapa jalan dan zona dengan menggunakan nama tokoh Betawi. Sebanyak 29 tokoh digunakan dalam penamaan tempat ini. Beberapa namanya seperti MH Thamrin, Abdurahman Saleh, Ismail Marzuki, dan H Noer Ali. Pitung, Rama Ratu Jaya, Imam Syafii, Bokir, Rohim S, Mpok Nuri dan lain sebagainya.

“Mereka adalah pribadi-pribadi yang kami kenang karena mereka telah memberikan manfaat bagi sesama,” ujar Anies Baswedan dalam sambutannya di Kantor Unit Pengelola Perkampungan Budaya Betawi Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 Juni 2022.

Pondok Pesantren Tahfiz Difabel

Yang terakhir namun bukan terakhir, Anies Baswedan meresmikan Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfiz Difabel Baznas (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jalan Manunggal Jaya.

"Saya resmikan tahfiz difabel ini dengan nama Tahfiz Difabel Kh. Ahmad Lutfi Fathulah sebagai pemrakarsa berdirinya pesantren," kata Anies dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2022 dikutip dari Antara.

Anies Baswedan berharap dengan peresemian ini akan membuat Ponpes mampu membantu merangkul para penyandang disabilitas agar bisa lebih dekat dengan sesama dan Tuhan Yang Maha Esa.

FATHUR RACHMAN

Baca: Anies Baswedan Resmikan 2 Tower DP Nol Rupiah, Total Hunian yang Tersedia Ada 2.332 Unit

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.