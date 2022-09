3 Lokasi Saksi Bisu G30S, Tempat Ade Irma Suryani Ditembak Pasukan Cakrabirawa

Museum A.H Nasution berlokasi di Jalan Teuku Umar No 40, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum menjadi museum, tempat ini merupakan saksi bisu tewasnya Ade Irma Suryani, putri bungsu Jenderal AH Nasution yang ketika itu baru berusia 5 tahun. Ade Irma Suryani tewas tertembak tiga peluru yang ditembakkan pasukan Cakrabirawa. Museum ini dulunya meruoakan rumah A.H. Nasution dengan berbagai peninggalan, seperti buku, pakaian, senjata, dan perabotan.

Sebelum dijadikan sebagai museum, tempat ini merupakan rumah dinas dari Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang berlokasi di Jalan Lembang No. 67, Kecematan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Bangunan ini adalah saksi bisu atas pembantaian yang terjadi saat peristiwa G30S. Saat ini, Museum Sasmita Loka Ahmad Yani menyimpan barang-barang peninggalan masa lalu milik Jenderal Ahmad Yani, seperti foto, patung, dan koleksi-koleksi lainnya.

Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

Indonesia punya kisah pilu selalu disebut di 30 September. Penulis Christopher Koch menulisnya sebagai latar novel The Year of Living Dangerously.

Baca Selengkapnya