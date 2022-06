Daftar 31 Perusahaan Swasta Jadi Sponsor Formula E Jakarta 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia merilis sejumlah sponsor yang mendukung pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Tercatat ada 31 nama perusahaan swasta menjadi sponsor.

Vice Managing Director Jakarta E-Prix Gunung Kartiko menjelaskan dukungan dari para sponsor ini sangat membantu menyukseskan ajang balap mobil listrik internasional itu. Sponsor tersebut terdiri dari berbagai bidang usaha, mulai dari bank, produk perawatan kulit, perusahaan teknologi, hingga perhotelan.

“Kami tentunya berterima kasih kepada para sponsor, karena dukungan mereka tentu akan sangat berkontribusi atas suksesnya ajang Jakarta E-Prix ini,” ujar dia lewat keterangan tertulis, Rabu, 1 Juni 2022.

Selain 31 sponsor tersebut, kata Gunung, ada sejumlah sponsor global yang dibawa pihak Formula E Operation (FEO) untuk mendukung acara Jakarta E-Prix 2022. Sponsor global tersebut hadir di semua balapan di berbagai negara.

“Untuk nama-nama sponsor globalnya bisa di cek langsung di situs fiaformulae.com,” tutur Gunung.

VP Communications Jakarata E-Prix, Imam Sjafei menambahkan bahwa untuk bidang telekomunikasi, Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson menjadi Official 5G Partner of the Jakarta E-Prix. Selain itu ada juga Ms Glow For Men, yang memberikan dukungan.

“Ms Glow For Men juga akan menjadi satu-satunya partner kami sebagai Ms Glow Official Mens Cosmetic Partner of the Jakarta E-Prix. Kami berharap semua pihak dapat merasakan manfaat dari berbagai kerjasama yang baik ini,” kata Iman.

Berikut daftar 31 perusahaan tersebut:

1. Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson

2. MS Glow For Men

3. Bank Artha Graha International

4. Pertamina Renewable Diesel

5. Erafone

6. Electronic City

7. Bank DKI

8. Discovery Hotel

9. J Water

10. Paprika

11. Grab

12. Realme

13. PT Anugerah Utama Multifinance

14. Teh Botol Sosro

15. PT Central Omega Resourse Tbk

16. Walking Drum

17. Coca Cola

18. Gulavit

19. Medika Plaza

20. Enesis

21. Nescafe

22. Krisbow

23. PT Proline Finance Indonesia

24. Waste For Changes

25. PT Bank China Construction Bank Tbk

26. Hyundai

27. Sony

28. Samsung

29. Sharp

30. LG

31. PT BMW Indonesia

Tiga perusahaan dari puluhan sponsor Formula E itu terafiliasi dengan pengusaha Tomy Winata, yaitu Hotel Discovery, Bank Artha Graha Internasional dan Electronic City. Ketiga perusahaan tersebut masuk dalam Artha Graha Network.

