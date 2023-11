Insiden di Balik Konser Coldplay: Dari Pingsan hingga Bobol Gerbang GBK

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Rabu malam, 15 November 2023, diwarnai sejumlah insiden. Mulai dari ada penonton yang pingsan di tengah antrean, alat pemindai tiket yang bermasalah hingga gerbang GBK yang dibobol.

Pingsan di tengah antrean

Antrean penonton konser band asal Inggris itu mengular sekitar 200 meter di depan Pintu Plaza Barat, GBK, pada Rabu kemarin, sekitar pukul 18.10 WIB. Selama antrean berlangsung terdapat penonton yang pingsan ataupun jatuh di tengah massa. Hal ini menyebabkan petugas medis melakukan upaya pertolongan.

Berdasarkan pantauan Tempo, antrean penonton masih terjadi hingga pukul 19.40 WIB. Sementara konser ini akan dibuka dengan penampilan musisi Rahmania Astrini pada pukul 20.00 WIB. Coldplay sendiri sebagai bintang utama baru akan memulai penampilan pada pukul 21.00 WIB.

Alat pemindai tiket bermasalah

Cekcok mulut antara penonton dan petugas sempat diduga gegara alat pemindai tiket bermasalah. Penonton tak terima waktu mereka habis karena kesalahan teknis dari pihak penyelenggara. Tak sabar menunggu, para penonton dalam antrean sempat memaksa masuk saat mendengar suara musik dari dalam stadion menjelang pukul 19.00 WIB.

Bobol gerbang

Amukan penonton tak terbendung lagi saat mendengar suara dari dalam stadion yang menandakan lagu pertama Coldplay sudah dimulai. Sebagian massa penonton dengan sigap menggenggam celah-celah besi gerbang utama stadion GBK. Mereka mulai menggoyang-goyangkan pagar gerbang hingga hampir roboh.

Tak lama setelah penonton mengguncang, pagar utama stadion GBK akhirnya terbuka. Massa penonton secara berbondong-bondong berdesakan untuk masuk ke stadion dan mencari pintu masuk sesuai kategori tiket masing-masing.

73 orang tidak dapat tiket

Sementara itu, Polres Jakarta Pusat menerima laporan sebanyak 73 orang yang tertipu karena tidak menerima tiket konser Coldplay.

"Betul sudah ada 73 orang yang datang melapor ke Polres. Jadi bukan karena tiket palsu, tetapi mereka sudah beli tapi enggak dapat tiket," kata Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat, Komisaris Chandra Mata Rohansyah, Rabu, 15 November 2023.

Chandra menyebut berdasarkan laporan yang masuk, para penjual tiket itu membeli tiket Coldplay dari pembeli lainnya (reseller). Sehingga, penjual tersebut terus melakukan komunikasi dengan orang yang menjual tiket Coldplay.

Konser Coldplay yang digelar Rabu malam di Stadion GBK telah dinanti-nantikan publik Tanah Air. Adapun konser Coldplay di Jakarta ini merupakan rangkaian tur dunia “Music of the Spheres Tour 2023” dan merupakan penampilan perdana grup band asal Inggris tersebut di Indonesia sejak mereka berdiri pada 1997.

Coldplay menyanyikan sekitar 25 lagu-lagu terpopulernya, seperti Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, Viva La Vida, A Sky Full of Stars, Fix You, hingga Yellow.

Coldplay tampil memukau penonton selama lebih dari dua jam, mereka menutup penampilan malam itu dengan “Biutyful". Konser Coldplay selesai pada pukul 22.55 WIB.

