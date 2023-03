Kenang Rekan Sekamar di Pelatnas Cipayung atas Meninggalnya Atlet Syabda Perkasa Belawa

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis tunggal putra, Syabda Perkasa Belawa, meninggal dalam kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin, 20 Maret 2023 pukul 04.40 WIB. Insiden itu terjadi ketika Syabda dan keluarganya tengah dalam perjalanan dari Bekasi menuju Sragen, Jawa Tengah untuk menghadiri acara pemakaman sang nenek pada Ahad malam, 19 Maret 2023.

"Innaliahi wa inna ilaihi roji’un. Kami keluarga besar PP PBSI, insan bulu tangkis dan para pecinta bulu tangkis tentu merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Syabda, pemain yang memiliki talenta besar dan tangguh," kata Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Saputra dalam keterangan resminya, Senin, 20 Maret 2023.

Akibat kejadian ini, ibunda Syabda, Anik Sulistyowati (49 tahun), pun meninggal. Sementara ayahnya dalam kondisi kritis.

Lalu Diana Sakti Anistyawati dan Tahta Bathari Cahyaloka, kakak-adik Syabda ini, mengalami luka-luka. Mereka masih dirawat di Rumah Sakit Islam Al Ikhlas, Pemalang.

"Yang masih dirawat, semoga segera diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali seperti sedia kala," ujar Agung.

Laki-laki kelahiran Jakarta, 25 Agustus 2001 ini adalah anggota Pelatnas Cipayung sejak awal 2018. Menurut Agung, Syabda adalah atlet bulu tangkis yang memiliki karakter santun, disiplin tinggi, tangguh, berdaya juang, semangat besar, dan berprestasi.

Rekan sekamar Syabda di asrama Pelatnas Cipayung, Cristian Adinata, juga merasa kehilangan. Cristian telah menganggap rekannya itu sebagai pribadi yang menyenangkan, penambah mood, rajin, dan tekun.

"Dia selalu jadi penyemangat bagi rekan-rekannya, baik saat latihan atau bertanding," ucap dia.

Kematian Syabda juga menjadi perhatian legenda pebulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika. Dia membagikan ucapan duka melalui akun Twitternya.

“Telah Meninggal Dunia, Syabda Perkasa Belawa. Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen untuk berziarah karena neneknya meninggal dunia. Selamat Jalan Syabda, You will be missed,” tulis @YuniKartika73, Senin, 20 Maret 2023.

