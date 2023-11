Polisi Ungkap Penipuan Ratusan Tiket Palsu Konser Coldplay Senilai Rp 1,6 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap, sebanyak 400 orang menjadi korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay, dengan kerugian mencapai Rp 1,3 miliar.

Saat ini polisi tengah menyelidiki ratusan laporan penipuan tersebut. Pelaku penipuan juga diminta untuk mengembalikan uang yang teah diserahkan para korban.

"Agar yang bersangkutan bisa mengembalikan uang tiket," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro seperti dilansir dari Antara, Rabu, 15 November 2023.

Susatyo mengatakan modus penipuan adalah masyarakat memesan kepada yang bersangkutan, kemudian dia berusaha mencarikan, namun sampai dengan hari H ini belum ada tiket yang bisa diberikan kepada pemesan.

"Kalau dilaporkan di Polres Jakarta Pusat penipuan atas 400 tiket. Kerugian kurang lebih total Rp1,3 miliar dan beberapa juga masih ada di Polres Jakarta Pusat, itu pasti kami akan memeriksa dan klarifikasi kepada masing-masing korban tersebut," jelas Susatyo.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat bersama panitia konser Coldplay juga menyiapkan posko bagi masyarakat yang ingin melaporkan terkait pemalsuan tiket konser Coldplay atau bentuk penipuan lainnya.

Kepolisian dan panitia juga menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan jika ada kasus penipuan tiket konser ataupun pindai kode batang (scan barcode) yang tidak berfungsi.

Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkap modus penipuan penjualan tiket palsu Coldplay. Pelaku menjual tiket palsu dengan cara menjiplak tiket asli yang dia beli. Pelaku penipuan ditangkap di sebuah rumah di Mampang Prapatan, Rabu, 15 November 2023.

"Pelaku menjual tiket ini secara langsung kepada para korban," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro.

Pelaku setidaknya telah menjual 24 tiket palsu dengan total harga Rp 312 juta. Bintoro mengungkapkan pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta menjalankan aksinya dari mulut ke mulut. Sehingga, bila ditotal dengan penipuan yang diungkap di Polres Jakpus, nilaina bisa mencapai Rp 1,6 miliar.

Konser Coldplay telah digelar Rabu malam di Stadion Gelora Bung Karno. Konser yang dinanti-nanti publik Indonesia ini, dipenuhi puluhan ribu penonton yang memadati Stadion GBK.

Konser Coldplay di Jakarta ini merupakan rangkaian tur dunia “Music of the Spheres Tour 2023” dan merupakan penampilan perdana grup band asal Inggris tersebut di Indonesia sejak mereka berdiri pada 1997.

Coldplay menyanyikan sekitar 25 lagu-lagu terpopulernya, seperti Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, Viva La Vida, A Sky Full of Stars, Fix You, hingga Yellow.

Coldplay tampil memukau penonton selama lebih dari dua jam, mereka menutup penampilan malam itu dengan “Biutyful". Konser Coldplay selesai pada pukul 22.55 WIB.

