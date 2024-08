Profil Farid Irfan Siddik, Suami Jelita Jeje: Kepala BP Bintan dan Anak Staf Ahli Jaksa Agung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala BP Bintan, Farid Irfan Siddik, menjadi sorotan publik setelah akun Instagram yang diduga milik istrinya, Jelita Jeje, mengaku keluarganya sering dibiayai pengusaha untuk bepergian ke luar negeri, termasuk menggunakan jet pribadi dan menikmati fasilitas mewah. Jelita menyebut fasilitas tersebut diberikan karena mertuanya, Asri Agung Putra, adalah pejabat negara, yakni Staf Ahli Jaksa Agung.

Semua berawal ketika Jelita Jeje menanggapi banyaknya hujatan yang ditujukan kepada menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, yang memamerkan perjalanan dengan jet pribadi ke Amerika Serikat. Lewat unggahan di Instagram @jelitajee, istri Farid itu lantas menceritakan bahwa keluarganya juga sering difasilitasi oleh para pengusaha ketika bepergian ke luar negeri.

"Gue jg jd bnyk tau dari mertua gue, kita kl kluar negeri itu d cover sm pengusaha2 yg emang ngasih fasilitas tanpa diminta, disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, gak pernah pusing, apalagi sekelas presiden,” ujarnya saat mengirimkan pesan melalui DM dari akun Instagram @jelitajee yang diviralkan oleh akun X, @anibutnotaniani.

Pengakuan Jelita itu pun viral setelah tangkapan layar pesan pribadinya beredar di media sosial. Hal ini juga memicu kecurigaan warganet bahwa keluarga Jelita mungkin menerima gratifikasi.

Apalagi sang suami, Farid, tercatat belum pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantas, seperti apa profil Farid Irfan Siddik? Berikut informasinya.

Profil Farid Irfan Siddik

Farid Irfan Siddik adalah kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan), kepulauan Riau. Farid merupakan anak dari Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra.

Asri Agung Putra sebelumnya pernah menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan. Selain itu ia juga pernah menjadi Plh Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum.

Farid tercatat sebagai kepala BP termuda se-Indonesia. Ia dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pada tanggal 4 Januari 2022 ketika usianya menginjak usia 28 tahun. Saat ini, dia juga menjabat sebagai pemimpin Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau PGSI Kepulauan Riau pada periode 2021-2025.

Pria kelahiran 1993 ini meraih gelar Sarjana atau S1 di Universitas Dr Soetomo dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum. Melansir laman PDDikti, nama Farid tercatat sempat mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran dan Universitas Airlangga tapi mengundurkan diri.

Farid menikahi dengan Jelita Jeje, atau Dwi Okta Jelita yang berasal dari Palembang. Pernikahan mereka digelar dengan megah pada September 2022 dan dimeriahkan oleh penyanyi kenamaan tanah air seperti Tiara Andini serta Dewi Yull.

Sebagai Kepala BP Bintan, Farid bertanggung jawab untuk memfasilitasi kemudahan berusaha dan investasi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan.

Lembaga yang dipimpinnya itu pun pernah meraih penghargaan Road to CNBC Awards 2023 dalam kategori Outstanding Initiatives in Cultural and Leisure Tourism. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap para lembaga negara yang telah memuluskan rencana dan target pembangunan pemerintah.

Farid Irfan Siddik tercatat belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Padahal, Farid telah menjabat sebagai Kepala BP Bintan sejak 2022.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya bakal menindaklanjuti ketidakpatuhan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. “KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan masukan dari masyarakat,” kata Tessa dikonfirmasi Tempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

Ade Ridwan Yandwiputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

