Segini Harta Kekayaan Supratman Andi Agtas yang Jadi Menkumham Gantikan Yasonna Laoly

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Supratman dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024 untuk menggantikan Yasonna Laoly. Lantas, berapa kekayaan Supratman?

Harta Kekayaan Supratman Andi Agtas

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Supratman diketahui menyampaikan jumlah kekayaan ketika maju sebagai calon wakil bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah periode 2010-2015 bersama calon bupati Iskandar Natsir. Total hartanya kala itu sebesar Rp 1.194.000.000 per 22 Februari 2010.

Kemudian, Supratman kembali menyerahkan LHKPN ketika terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Jumlah kekayaannya saat itu sebesar Rp 1.984.548.609 per 25 Desember 2014 dan Rp 6.856.065.413 pada 31 Desember 2018.

Supratman selanjutnya kembali terpilih sebagai wakil rakyat periode 2019-2024 dengan harta mencapai Rp 10.416.946.398 per 31 Desember 2019, Rp 17.911.437.206 per 31 Desember 2020, dan Rp 23.467.781.288 per 31 Desember 2021.

Baca juga: Yasonna Laoly Minta Jajaran Kemenkumham Dukung Supratman yang Ditunjuk sebagai Menteri Baru

Teranyar, jumlah kekayaan Supratman per 28 Maret 2023 turun drastis menjadi Rp 18.403.050.249 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 8.326.750.548.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 532.100.000.

- Harta bergerak lainnya: -

- Surat berharga: Rp 5.861.314.785.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Kas dan setara kas: Rp 5.503.884.916.

- Harta lainnya: -

- Utang: Rp 1.821.000.000.

Dalam LHKPN-nya, Supratman mengaku memiliki 11 bidang tanah yang tersebar di Jakarta Utara, Bekasi (Jawa Barat), Bogor (Jawa Barat), Tolitoli, dan Palu (Sulawesi Tengah). Aset properti itu mempunyai luas berkisar antara 30 hingga 773 meter persegi. Dia juga membeli dua unit kendaraan bermotor roda dua, yaitu Toyota Alphard S 2.4 AT (2012) dan Toyota Innova Venturer 2.4 AT (2020).

Riwayat Karier Supratman Andi Agtas

Sebelum terjun ke dunia politik, Supratman berprofesi sebagai pengacara sejak 1996 hingga 1998. Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan itu juga pernah menjadi dosen selama 14 tahun di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (FH Untad), Palu pada 1998-2012.

Lulusan S1 Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 1992 dan S2 Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 1995 tersebut juga pernah ditunjuk sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok pada 2004-2012. Dia juga sempat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu periode 2005-2012.

Supratman tercatat pernah menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Namun, posisinya digantikan Wihadi Wiyanto di tengah-tengah rapat pleno pembahasan rancangan undang-undang (RUU yang akan dibawa ke periode DPR RI selanjutnya, yaitu 2024-2029.

“Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Fraksi Partai Gerindra pada 1 Agustus 2024 mengenai pergantian Ketua Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, mengalami perubahan yang semula Supratman Andi Agtas menjadi Wihadi Wiyanto,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat mengumumkan perubahan Ketua Baleg DPR RI di ruang rapat DPR, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

TIM TEMPO berkontribusi dalam penulisan artikel ini.