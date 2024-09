Profil Nadya Gudono, Kakak Ipar Kaesang Pangarep yang Diduga Ikut 'Nebeng' Pesawat Jet ke Amerika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nadya Gudono diduga ikut dalam perjalanan menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat bersama Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono. Nadya dan Erina sempat mengunggah foto jendela pesawat yang sama di media sosial.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan bahwa terdapat empat orang penumpang dalam jet pribadi tersebut. Mereka adalah Kaesang dan istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staf.

“Yang bersangkutan pergi berempat ya,” kata Pahala saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 September 2024.

Meski begitu, Pahala tidak menjelaskan lebih lanjut perihal siapa kakak Erina yang ikut dalam perjalanan tersebut. Erina memiliki dua orang kakak, yakni Allen Gudono dan Nadya Gudono.

Di sisi lain, kuasa hukum Kaesang Pangarep, Nasrullah, menyebutkan bahwa terdapat empat orang penumpang dari pihak Kaesang dalam jet pribadi tersebut. Selain penumpang dari pihak Kaesang, Nasrullah juga mengatakan ada sejumlah penumpang dari pemilik pesawat.

“Iya betul, 4 orang dari pihak Mas Kaesang, 4 orang dari pemilik pesawat,” kata Nasrullah ketika dihubungi, Rabu, 18 September 2024. Dia membenarkan bahwa salah satu penumpang dari pihak pemilik pesawat itu merupakan teman yang memberikan tumpangan jet pribadi kepada Kaesang.

Dugaan Nadya Gudono Ikut Naik Jet Pribadi

Dugaan Nadya Gudono ikut serta dalam perjalanan ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi bermula saat warganet di media sosial melihat postingan di cerita Instagram dari kakak Erina tersebut. Dia mengunggah foto dari area kokpit pesawat. Dia pun turut menandai lokasi di Los Angeles, California, dengan menambahkan keterangan, “Landing Situation.”

Selain itu, Nadya juga turut mengunggah foto jendela pesawat yang sama dengan milik Erina. Hal itu membuat warganet semakin yakin bahwa Nadya ikut dalam perjalanan ke ke Negeri Paman Sam tersebut. Unggahan Nadya juga memperkuat dugaan warganet jika Erina dan Kaesang melancong menggunakan jet pribadi.

Sebelumnya, kabar penggunaan jet pribadi Kaesang mencuat di media sosial setelah salah satu warganet di akun X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina berupa sebuah foto jendela pesawat pada Rabu, 21 Agustus 2024. "USA here we go," tulis Erina dalam keterangan foto yang diunggahnya lewat akun Instagram @erinagudono.

Warganet menduga, Kaesang dan Erina pergi ke AS menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat yang tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya. “Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta.

Lebih lanjut, berikut rangkuman informasi mengenai profil Nadya Gudono, kakak Erina yang diduga ikut ‘nebeng’ jet pribadi bersama Kaesang ke Amerika Serikat.

