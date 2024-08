88 Tas Mewah Milik Sandra Dewi yang Diduga dari Uang Korupsi: Hermes, Chanel, Dior, hingga Louis Vuitton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mendakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Surat dakwaan itu dibacakan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Harvey Moeis bersama Helena Lim, seorang Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), telah memperkaya diri dari hasil korupsi terkait tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk tahun 2015-2022. Uang haram yang dikumpulkan keduanya selama delapan tahun itu kurang lebih mencapai USD 30 juta atau setara Rp 420 miliar.

Uang itu lantas dipergunakan oleh Harvey Moeis untuk keperluan pribadinya seperti membeli rumah, mobil, hingga barang mewah lainnya yang dinikmati Sandra Dewi maupun keluarganya. Salah satu barang yang dibelikan Harvey untuk istrinya yakni tas branded.

Berikut rincian tas branded yang dibelikan Harvey Moeis kepada Sandra Dewi:

1. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Mini Luggage, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

2. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Dauphine Backpack, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

3. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Moon Backpack, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

4. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Vanity Bag, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

5. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Boite Chapeau Souple, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

6. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Capucines, bahan Lainnya, warna beige.

7. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Multi Pochette, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

8. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Duffle, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

9. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Egg Bag, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

10. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Limited Edition Grace Coddington Twist MM, bahan Catogram Canvas, warna coklat.

11. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Reverse Monogram Cannes, bahan Monogram Canvas, warna coklat.

12. Satu unit tas Louis Vuitton (diidentifikasi asli), model Pochette Metis, Bahan Monogram Canvas, warna coklat.

13. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 stamp Z (2021), bahan Clemence Leather, warna kuning.

14. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model stamp D (2019), bahan Epsom Leather, warna coklat.

15. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Herbag 30 (GHW) stamp A (2017), bahan Canvas, warna jaune.

16. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model In The Loop 18 stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna etoupe.

17. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Picotin 18 GHW stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna merah.

18. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 GHW stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna noir.

19. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 GHW stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna gold/coklat.

20. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 stamp Z (2021), bahan Clemence Leather, warna putih.

21. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 stamp Y (2020), bahan Togo Leather, warna jingga.

22. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 stamp U (2022) bahan Lainnya, warna biru.

23. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Micro Picotin Lock 14 Lucky Daisy Stamp U (2022), bahan Swift Leather, warna pink.

24. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 stamp D (2019), bahan Epsom Leather, warna jingga.

25. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Lindy 20 stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna pink.

26. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Picotin Lock 18 Pocket Stamp U (2022), bahan Canvas dan Swift Leather, warna jaune citron.

27. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Picotin Lock 18 stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna gris neve/putih.

28. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Picotin 26 Anemone stamp C (2018), bahan Epsom Leather, warna hot pink magnolia.

29. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Picotin Lock 18 stamp C (2018), bahan Clemence Leather, warna gold.

30. Satu unit tas Hermes (diidentifikasi asli), model Herbag 30 stamp D (2019), bahan Canvas, warna navy-coklat.

31. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna navy.

32. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna abu-abu.

33. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Logo Enchained Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

34. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Chain Flap Bag (Cruise Collection 2020), bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna navy.

35. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna beige.

36. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Small, bahan Caviar Leather, warna abu-abu.

37. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Egyptian Amulet Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

38. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Flap Bag Mini Rectangular, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna pink.

39. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Chanel 19 Small, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna gold.

40. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model 22 Mini Hobo Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna pink.

41. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Chanel 19 Small, bahan Calfskin/Lambskin Leather warna hitam.

42. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model 22 Mini Hobo Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna coklat.

43. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model 22 Mini Hobo Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

44. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Drawstring Bucket Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

45. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Gabrielle Backpack, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

46. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Timeless Clutch, bahan Caviar Leather, warna hitam.

47. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Urban Spirit Backpack, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna merah.

48. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Urban Spirit Backpack, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

49. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Gabrielle Hobo, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

50. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model 22 Mini Hobo Bag, bahan Lainnya, warna putih.

51. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Filigree Vanity, bahan Caviar Leather, warna cream.

52. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag, bahan Caviar Leather, warna hitam.

53. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna coklat.

54. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna putih.

55. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna soft lilac.

56. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna hitam.

57. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna merah.

58. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna pink.

59. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Classic Flap Bag (Cruise Collection 2020), bahan Lainnya, warna merah.

60. Satu unit tas Chanel (diidentifikasi asli), model Boy Large, bahan Lainnya, warna hitam.

61. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Revolution, bahan Leather, warna navy.

62. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model addle Oblique Jacquard Bag, bahan Canvas, warna navy.

63. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model J’Adior Flap Bag, bahan Leather, warna hitam.

64. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Medium Bobby Bag, bahan Leather, warna abu-abu.

65. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Studded Cannage, bahan Leather, warna hitam.

66. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Lady Dior, bahan Lainnya, warna metallic.

67. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Bobby Bag, bahan Leather, warna beige.

68. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Diorama, bahan Leather, warna gold.

69. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Vibe Zip Bowling Bag, bahan Leather, warna hitam-putih.

70. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Mini Lady Dior, bahan Patent Leather, warna merah.

71. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Dior Addict Flap Bag, bahan Leather, warna hitam.

72. Satu unit tas Dior (diidentifikasi asli), model Mini Book Tote Oblique, bahan Canvas, warna navy.

73. Satu unit tas Fendi (diidentifikasi asli), model Zucca Mesh Kan, bahan Lainnya, warna hitam-coklat.

74. Satu unit tas Gucci (diidentifikasi asli), model Embellished Dionysus, bahan GG Supreme Canvas, bahan abu-abu.

75. Satu unit tas Gucci (diidentifikasi asli), model Sylvie Large, bahan Guccissima Leather, warna hitam.

76. Satu unit tas Gucci (diidentifikasi asli), model Sylvie Floral Top Handle, bahan Lainnya, warna biru.

77. Satu unit tas Céline (diidentifikasi asli), model Nano Luggage Bag, bahan Lainnya, warna merah.

78. Satu unit tas Loewe (diidentifikasi asli), model Disney Dumbo Goya Bag, bahan Leather, warna biru.

79. Satu unit tas Balenciaga (diidentifikasi asli), model City Edge, bahan Goatskin Leather, warna hitam.

80. Satu unit tas Balenciaga (diidentifikasi asli), model Blackout Classic City, bahan Lainnya, warna hitam.

81. Satu unit tas Balenciaga (diidentifikasi asli), model Small Blackout City Bag, bahan Lambskin Leather, warna bleu obscur/navy.

82. Satu unit tas Valentino (diidentifikasi asli), model Rockstud Spike Medium, bahan Leather, warna merah.

83. Satu unit tas Hermes (Unidentified), model Lindy 20 warna coklat.

84. Satu unit tas Hermes (Not Supported) model Mini JYPSiere stamp B (2023) bahan Lainnya, warna beton/putih.

85. Satu unit tas Chanel (Unidentified), model Classic Double Flap Bag Medium, warna merah.

86. Satu unit tas Dior (Unidentified), model Medium Bobby Bag, warna coklat.

87. Satu unit tas Chanel (Unidentified), model Classic Double Flap Bag, warna beige.

88. Satu unit tas Chanel (Unidentified), model Classic Double Flap Bag Medium, warna abu-abu.

“Uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Moeis untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah, Tbk,” kata Jaksa saat membacakan surat dakwaannya, Rabu, 14 Agustus 2024.

Baca juga: Begini Awal Mula Korupsi Pengelolaan Timah di Bangka Belitung yang Seret Harvey Moeis Dkk

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Harvey Moeis merupakan satu dari 23 tersangka kasus korupsi di wilayah IUP PT Timah, Tbk yang disidik Kejagung. Dalam kasus ini, Harvey berperan sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin yang mengamankan jual beli bijih timah dari penambang ilegal ke PT Timah. Karena Harvey disebut-sebut memiliki kedekatan dengan pejabat di PT Timah, Tbk.

Harvey Moeis didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu ia juga didakwa dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pilihan Editor: 88 Tas Branded Jadi Barang Bukti Kasus Harvey Moeis, Kuasa Hukum Sebut Sandra Dewi Keberatan