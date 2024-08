Upacara Hari Pengayoman di Hari Reshuffle, Yasonna Cerita Dirinya Dipanggil Jokowi ke Istana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham) Yasonna H. Laoly menjadi inspektur upacara Hari Pengayoman kepada jajaran yang akan ia tinggalkan. Pada kesempatan ini, Yasonna memberikan sejumlah pesan di hari terakhirnya sebagai menteri.

"Secara pribadi sebagai Menteri Hukum dan HAM, for the last day (untuk hari terakhir), saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote atas kerjasama yang saudara berikan, atas kolaborasi karena tidak mungkin menorehkan prestasi tanpa kolaborasi, tanpa dukungan saudara-saudara," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2014.

Ia menuturkan "10 tahun kurang dua bulan saya bersama sama saudara sebagai pimpinan."

Peserta upacara yang merupakan pegawai Kemenkumham lalu bertepuk tangan. Yasonna melanjutkan itu merupakan waktu yang panjang.

"Kemarin seusai salat maghrib, saya bertemu Presiden RI Joko Widodo. Beliau memanggil saya, beliau baru pulang dari IKN (Ibu Kota Nusantara)," ucap Yasonna.

Pada kesempatan itu, tuturnya, ia menyampaikan terima kasih kepada Jokowi. Sebab, dirinya telah dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM hingga hari ini.

Yasonna melanjutkan, tentu tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. "Dalam pekerjaan saya,.dalam keseharian syaa sebagai pimpinan saudara maupun dalam pergaulan, mungkin ada di antara saudara yang kecewa," ucapnya.

Sebagai pimpinan, kata Yasonna, tentu harus mengambil tindakan seperti pemecatan, rotasi, mutasi, maupun teguran. Oleh sebab itu, ia meminta maaf kepada jajarannya.

Sebelumnya, nama Menkumham Yasonna Laoly masuk dalam daftar kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Pergantian menteri dilakukan pada hari ini. Namun hingga pukul 10.00, Yasonna masih terlihat di kantor Kemenkumham dan belum hadir ke Istana.

Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu digantikan oleh politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas. Supratman adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024.

